Финансовые новости
- |
- 06.02.20
- |
- 14:24
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Основательница пирамиды OneCoin станет главной героиней британского сериала
12:24 06.02.2020 |
Популярный подкаст BBC Sounds «Пропавшая криптокоролева» об основательнице криптовалютной пирамиды OneCoin Руджи Игнатовой экранизируют. Права на экранизацию получила компания New Regency Television International, сообщает Deadline.
Подкаст BBC пользовался в Великобритании большой популярностью. За четыре месяца прошлого года его загрузили 3,5 млн раз, что позволило ему занять первое место в британских чартах iTunes.
Для разработки сценария New Regency пригласил соавторов подкаста. Планируется, что история Игнатовой станет многосерийной драмой.
«Сценаристы рассказали историю о темной стороне технологических изменений и о том, как можно обмануть людей в таком массовом масштабе. Это поучительная всемирно известная история коррупции, опасности и обмана в сочетании с неожиданными поворотами, загадками и глобальным масштабом скандала», - заявили в New Regency.
Напомним, британские правоохранители начали расследование в отношении OneCoin еще в 2016 году.
В ходе расследования BBC ущерб от деятельности пирамиды оценили в 15,4 млрд евро.
Полную историю о том, как доктор юридических наук организовала пирамиду OneCoin и пропала без вести с миллиардами евро, можно прочесть в статье ForkLog.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Как, после обысков на «плюсах», проголосует группа Коломойского по скандальному закону о рынке земли?
|Обыски на «плюсах». Почему это еще не война с Коломойским
|«Земельная ночь» в Раде: Умножат ли «слуги» на ноль Тимошенко и Медведчука
|Комитет по вопросам свободы слова поддержал законопроект «О медиа»
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Электрический кроссовер BMW iX3 получит комплект аэродинамических колес
|Основательница пирамиды OneCoin станет главной героиней британского сериала
|Платёжный сервис WhatsApp Pay выйдет за пределы Индии
|Google избавит Chrome и Youtube от назойливой рекламы
|Эти популярные приложения Android опасны и имеют свои тёмные секреты
|Huawei планирует развернуть производство 5G-оборудования в Европе
Это интересно
|Мошенники под видом арт-дилера украли у голландского музея миллионы долларов
|16 ГБ ОЗУ в смартфоне — новая реальность
|Британия запретит продажи дизельных и бензиновых машин через 15 лет
|Firefox теперь показывает все собираемые данные телеметрии
|Круизные теплоходы США переходят на СПГ
|Xiaomi: технология 100-ваттной суперзарядки нуждается в доработке
|Poco X2 представлен, и это — полная копия Redmi K30