Основательница пирамиды OneCoin станет главной героиней британского сериала

Популярный подкаст BBC Sounds «Пропавшая криптокоролева» об основательнице криптовалютной пирамиды OneCoin Руджи Игнатовой экранизируют. Права на экранизацию получила компания New Regency Television International, сообщает Deadline.

Подкаст BBC пользовался в Великобритании большой популярностью. За четыре месяца прошлого года его загрузили 3,5 млн раз, что позволило ему занять первое место в британских чартах iTunes.

Для разработки сценария New Regency пригласил соавторов подкаста. Планируется, что история Игнатовой станет многосерийной драмой.

«Сценаристы рассказали историю о темной стороне технологических изменений и о том, как можно обмануть людей в таком массовом масштабе. Это поучительная всемирно известная история коррупции, опасности и обмана в сочетании с неожиданными поворотами, загадками и глобальным масштабом скандала», - заявили в New Regency.

Напомним, британские правоохранители начали расследование в отношении OneCoin еще в 2016 году.

В ходе расследования BBC ущерб от деятельности пирамиды оценили в 15,4 млрд евро.

Полную историю о том, как доктор юридических наук организовала пирамиду OneCoin и пропала без вести с миллиардами евро, можно прочесть в статье ForkLog.