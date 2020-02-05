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Мошенники под видом арт-дилера украли у голландского музея миллионы долларов
09:22 05.02.2020 |
Желание купить картину обернулось для Государственного музея Твенте (Нидерланды) потерей более £2 млн. Как сообщает Bloomberg, художественный музей инициировал переговоры с британским арт-дилером Simon C. Dickinson Ltd о покупке дорогостоящей картины английского художника Джона Констебла, которую директор музея заприметил на европейской художественной выставке.
В течение нескольких месяцев стороны вели переговоры по электронной почте, в какой-то момент злоумышленникам удалось получить доступ к системам одной из организаций и вмешаться в переписку. Под видом арт-дилера они отправили музею поддельные сообщения, после чего последний перевел £2,4 млн ($3,1 млн) на банковский счет в Гонконге якобы принадлежащий Simon Dickinson.
В результате арт-дилер так и не получил причитающиеся ему деньги, а мошенников вычислить не удалось. Теперь пострадавшие стороны в суде выясняют, кто виноват в сложившейся ситуации. В иске, направленном в Высокий суд Лондона, музей обвинил Simon Dickinson в том, что компания не выявила мошенничества с электронными письмами. В свою очередь арт-дилер заявил, что не заметил чужого присутствия в переписке, а музей должен был проверить счет прежде чем отправлять на него средства. Кроме того, обе стороны считают друг друга источником кражи, поскольку каждая из них допустила компрометацию своих систем.
Государственный музей Твенте требует возмещения ущерба. Суд не посчитал ответчика виновным в халатности, но отметил, что пересмотренные требования о возмещении ущерба могут быть приняты к рассмотрению. Теперь суд должен решить, кому принадлежит право собственности на картину.
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