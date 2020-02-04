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Биржа Bitfinex заморозила свыше $850 000 в биткоинах, полученных вымогателями
09:26 29.01.2020 |
Криптовалютная биржа Bitfinex заморозила 96 BTC (около $860 000 по текущему курсу), которые были отправлены на платформу злоумышленниками, использовавшими программу-вымогатель. Сделано это было по распоряжению Высокого суда Лондона, пишет New Money Review.
Жертвой вымогателей стала неназываемая компания, от имени которой страховая фирма выплатила преступникам 109,25 BTC (около $950 000). Часть этих средств была конвертирована в фиат и оказалась недоступной для дальнейшего отслеживания, оставшиеся 96 BTC, как установила аналитическая компания Chainalysis, были отправлены на принадлежащий Bitfinex адрес.
После выплаты требуемого выкупа пострадавшая компания также обратилась в суд, который и постановил заморозить оказавшиеся на Bitfinex монеты. Постановление было принято еще в декабре и опубликовано 17 января.
Как отмечает издание, это первый случай, когда Высокий суд Лондона рассматривал биткоин как собственность.
Примечательно, что изначально Bitfinex и ее родительская компания iFinex проходили по делу в качестве ответчиков. Однако представители Bitfinex заявили, что биржа оказывала помощь в обнаружении активов и более не обвиняется в каком-либо преступлении.
«Насколько нам известно, внимание истца больше не направлено на Bitfinex. Bitfinex является совершенно невиновной стороной, оказавшейся замешанной в это правонарушение», - заявили в Bitfinex
По распоряжению суда Bitfinex в срок до 18 января должна была передать суду данные злоумышленника, однако было ли это сделано, не сообщается.
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