Биржа Bitfinex заморозила свыше $850 000 в биткоинах, полученных вымогателями

Криптовалютная биржа Bitfinex заморозила 96 BTC (около $860 000 по текущему курсу), которые были отправлены на платформу злоумышленниками, использовавшими программу-вымогатель. Сделано это было по распоряжению Высокого суда Лондона, пишет New Money Review.

Жертвой вымогателей стала неназываемая компания, от имени которой страховая фирма выплатила преступникам 109,25 BTC (около $950 000). Часть этих средств была конвертирована в фиат и оказалась недоступной для дальнейшего отслеживания, оставшиеся 96 BTC, как установила аналитическая компания Chainalysis, были отправлены на принадлежащий Bitfinex адрес.

После выплаты требуемого выкупа пострадавшая компания также обратилась в суд, который и постановил заморозить оказавшиеся на Bitfinex монеты. Постановление было принято еще в декабре и опубликовано 17 января.

Как отмечает издание, это первый случай, когда Высокий суд Лондона рассматривал биткоин как собственность.

Примечательно, что изначально Bitfinex и ее родительская компания iFinex проходили по делу в качестве ответчиков. Однако представители Bitfinex заявили, что биржа оказывала помощь в обнаружении активов и более не обвиняется в каком-либо преступлении.

«Насколько нам известно, внимание истца больше не направлено на Bitfinex. Bitfinex является совершенно невиновной стороной, оказавшейся замешанной в это правонарушение», - заявили в Bitfinex

По распоряжению суда Bitfinex в срок до 18 января должна была передать суду данные злоумышленника, однако было ли это сделано, не сообщается.



