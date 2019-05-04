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NASA потеряло $700 млн из-за мошенничества с показателями качества алюминия для ракет
18:18 03.05.2019 |
Когда миссии Национального управления США по воздухоплаванию и исследованию космического пространства (NASA) по запуску спутников Orbiting Carbon Observatory и Glory в 2009 г. и 2011 г. соответственно завершились провалом, космическое агентство объяснило случившееся неисправностью ракеты-носителя Taurus XL, созданной Orbital ATK.
После этого специалисты компании-производителя и NASA занимались усовершенствованием обтекателя ракеты, но, как теперь выясняется, причина заключалась вовсе не в его конструктивных недостатках.
Расследование программы NASA Launch Services Program (LSP, сервисная программа запуска) показало, что причина кроется в дефектных алюминиевых деталях, поставлявшихся Sapa Profiles из Орегона.
Проведённое расследование вскрыло 19-летнюю схему мошенничества, разработанную производителем алюминиевого профиля Sapa Profiles, жертвой которого стала компания Orbital ATK.
LSP вместе с Офисом генерального инспектора NASA (NASA OIG) и Министерством юстиции США обнаружили, что Sapa Profiles фальсифицировала на протяжении 19 лет результаты критических испытаний поставляемого алюминия. Сотрудники Sapa Profiles предоставляли клиентам, в том числе правительственным подрядчикам, поддельные сертификаты на продукцию. Мотивом самой компании была погоня за прибылью, а также необходимость скрывать нестабильное качество своей алюминиевой продукции, в то время как её сотрудники поощрялись за выполнение поставок производственными бонусами.
По итогам расследования компания Hydro Extrusion Portland, Inc., ранее носившая название Sapa Profiles, будет вынуждена выплатить NASA, Министерству юстиции США и другим организациям штраф в размере $46 млн.
Это гораздо меньше $700 млн, потерянных NASA в результате провалов миссий, но, по крайней мере, властям удалось привлечь SPI к ответственности за свои действия. Кроме того, 30 сентября 2015 года компания Sapa Profiles/Hydro Extrusion была отстранена от выполнения государственного заказа и больше не сможет вести дела с федеральным правительством.
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