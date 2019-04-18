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У каршеринговой компании Car2Go в Чикаго украли сотню дорогих автомобилей Mercedes
Компания Car2Go, предоставляющая услуги каршеринга, объявила о том, что у неё в Чикаго украли около сотни автомобилей, из-за чего компания приостановила услуги в этом городе.
Один источник сообщает, что фирменное приложение Car2Go было взломано, благодаря чему злоумышленники и получили доступ к автомобилям, но сама компания отрицает факт взлома, просто говоря о мошенничестве. Также Car2Go акцентирует внимание на том, что личные данные пользователей не пострадали.
Усугубляется ситуация тем, что в данном случае речь идёт об угоне дорогих авто Mercedes.
Что интересно, сообщается также о том, что многие из этих машин позже использовались для совершения неких преступлений, так что в целом неясно, зачем их угоняли. Судя по всему, речь идёт вовсе не об одном преступлении, в рамках которого угнали сотню автомобилей, а о ряде преступлений, совершенных не связанными между собой людьми. На данный момент под стражей уже находится 16 человек.
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