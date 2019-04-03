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Полиция задержала подозреваемого в мошенничестве на $0,8 млн за услуги по растаможиванию автомобилей на еврономерах
22:39 02.04.2019 |
Полиция задержала 38-летнего Андрея Булу, подозреваемого в мошенничестве на 0,8 млн долларов за услуги по растаможиванию автомобилей на европейских номерах во Львовской области.
Об этом Українським Новинам сообщил представитель Главного управления Национальной полиции во Львовской области.
23 февраля в полицию с заявлениями о мошенничестве касательно растаможивания автомобилей начали обращаться первые пострадавшие.
Все они объясняли, что передали документы на транспортные средства с иностранной регистрацией и денежные средства в сумме от 2 тыс. до 4 тыс. долларов мужчине по имени Андрей, который выдавал себя за таможенного брокера и обещал помочь в растаможивании этих автомобилей.
Он арендовал офис в здании таможенного поста "Западный" в Городке (Львовская область).
Всего в полицию поступило 120 подобных заявлений от жителей Львовской, Ривненской, Тернопольской и Ивано-Франковской областей.
По этим фактам открыто уголовное производство по частям 1, 2, 3, 4 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса.
Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи, составляет от 5 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Мужчина скрывался от следствия и был объявлен в розыск.
В конце прошлой недели злоумышленник был задержан, ему сообщено о подозрении в совершении преступления.
1 апреля суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей на срок 35 дней с возможностью внесения залога в размере 3,842 млн гривен.
Досудебное расследование продолжается.
Как сообщали Українськи Новини, 22 февраля 2018 года завершился льготный период на растаможивание автомобилей с иностранной регистрацией.
Поступления в государственный бюджет от таможенного оформления автомобилей с иностранной регистрацией составили 13,6 млрд гривен.
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