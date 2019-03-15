Бывший глава Mt.Gox признан виновным в подделке документов

Окружной суд Токио признал виновным бывшего CEO биткоин-биржи Mt.Gox Марка Карпелеса в подделке документов и приговорил к двум годам и шести месяцам лишения свободы. Тем не менее впереди у Карпелеса условный срок в четыре года, чтобы доказать свою благонадежность и избежать реального тюремного заключения. Об этом сообщает The Block.

Отметим, что прокуратура требовала 10 лет тюрьмы, однако по обвинениям в хищениях и нарушении корпоративного права Карпелес был признан невиновным.

«Я благодарен суду и рад, что меня признали невиновным в растрате и нарушении обязательств», - заявил он.

Карпелес и его адвокаты намерены оценить сложившуюся ситуацию и разработать стратегию действий в отношении вынесенных обвинений.

Напомним, ранее суд Иллинойса отклонил ходатайство адвокатов бывшего главы Mt.Gox о приостановлении производства в отношении него на территории США. Так, американские инвесторы Грегори Грин и Энтони Мотто требуют признать личную ответственность Карпелеса за потерю их инвестиций.

Некогда крупнейшая биткоин-биржа Mt. Gox потерпела крах в начале 2014 года. Это произошло после появившейся информации о ее предположительном взломе и краже 800 000 BTC ($480 млн на тот момент). В декабре прошлого года Карпелес во время заключительной речи в токийском суде назвал себя невиновным в событиях, послуживших причиной многомиллионных потерь клиентов и краха компании.