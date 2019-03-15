Финансовые новости
- |
- 15.03.19
- |
- 19:58
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Бывший глава Mt.Gox признан виновным в подделке документов
12:44 15.03.2019 |
Окружной суд Токио признал виновным бывшего CEO биткоин-биржи Mt.Gox Марка Карпелеса в подделке документов и приговорил к двум годам и шести месяцам лишения свободы. Тем не менее впереди у Карпелеса условный срок в четыре года, чтобы доказать свою благонадежность и избежать реального тюремного заключения. Об этом сообщает The Block.
Отметим, что прокуратура требовала 10 лет тюрьмы, однако по обвинениям в хищениях и нарушении корпоративного права Карпелес был признан невиновным.
«Я благодарен суду и рад, что меня признали невиновным в растрате и нарушении обязательств», - заявил он.
Карпелес и его адвокаты намерены оценить сложившуюся ситуацию и разработать стратегию действий в отношении вынесенных обвинений.
Напомним, ранее суд Иллинойса отклонил ходатайство адвокатов бывшего главы Mt.Gox о приостановлении производства в отношении него на территории США. Так, американские инвесторы Грегори Грин и Энтони Мотто требуют признать личную ответственность Карпелеса за потерю их инвестиций.
Некогда крупнейшая биткоин-биржа Mt. Gox потерпела крах в начале 2014 года. Это произошло после появившейся информации о ее предположительном взломе и краже 800 000 BTC ($480 млн на тот момент). В декабре прошлого года Карпелес во время заключительной речи в токийском суде назвал себя невиновным в событиях, послуживших причиной многомиллионных потерь клиентов и краха компании.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Месть Розенблата. Зачем ГПУ открыла дело «Сытник против Трампа»
|В январе положительное сальдо внешней торговли товарами составило $20,9 млн
|Зигзаг «Бигусгейта». Как Сытник стал громоотводом для всех
|Читая между строк «секретное» соглашение. Что Варфоломей сделает с ПЦУ
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Игры из Steam можно транслировать на любые Android-смартфоны
|Электрический кроссовер Skoda приблизили к серии
|Родстер Aventador SVJ оказался самым дорогим Lamborghini. Компания выпустит 800 экземпляров открытого суперкара
|Бывший глава Mt.Gox признан виновным в подделке документов
|Tesla представила Model Y: электрокроссовер по цене от $39 000 с запасом хода до 480 км
|Топ-10 лучших городов для жизни
|31 трлн знаков после запятой: новый рекорд точности числа Пи
Это интересно
|HP Pavilion x360 11: ноутбук-трансформер с безвентиляторной конструкцией
|В Дубае камеры с искусственным интеллектом будут измерять уровень счастья людей
|12 Гбайт ОЗУ станет нормой для флагманских смартфонов: в Samsung начат выпуск передовых модулей LPDDR4X
|Новый метаматериал поглощает до 94 % шума от воздушных потоков: реактивные двигатели могут стать бесшумными
|Facebook пережил крупнейшие в своей истории сбои в работе
|Fiat представил концепт доступного электромобиля c невиданными возможностями кастомизации
|Илону Маску разрешили рыть тоннель под Лас-Вегасом