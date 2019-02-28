Кибепреступники зарабатывают свыше $3 млрд в год с помощью соцсетей

Несмотря на проблемы, связанные с конфиденциальностью и распространением дезинформации, социальные сети стали неотъемлемой частью жизни пользователей. Для некоторых кибепреступников они стали основными инструментами для осуществления мошеннических и криминальных схем.

Согласно докладу специалиста британского Университета Суррей (Surrey University) Майка Макгуайра (Mike McGuire) и американской ИБ-компании Bromium, соцсети, в том числе Facebook, Twitter, LinkedIn и Instagram, предоставляют злоумышленникам возможность распространять вредоносное ПО быстрее, чем с помощью электронной почты или других видов атак.

Злоумышленники пользуются доверием пользователей в соцсетях для распространения фишинговых сообщений, вредоносных ссылок, рекламы, плагинов и другого рода вредоносного контента, зарабатывая на этом примерно $3,25 млрд в год.

По оценкам исследователей, источником порядка 40% случаев заражения в социальных сетях служит вредоносная реклама, по меньшей мере 30% - вредоносные плагины и приложения. Согласно отчету, одна из пяти организаций хотя бы раз сталкивалась со случаем заражения вредоносным ПО, распространяемым через социальные сети. Согласно оценкам исследователей, за последние пять лет с компроментацией данных столкнулись порядка 1,3 млрд пользователей социальной платформы.

Киберпреступники продают и рекламируют свои товары открыто, включая сдачу в аренду ботнетов и продажу данными, а также устанавливают связи для незаконных деятельности, таких как отмывание денег и мошенничество. Кроме того, злоумышленники предлагают инструкции и поддержку вредоносного ПО в Twitter и Facebook.

Социальные сети также используются для вербовки сообщников. Согласно отчету, с 2016 года число случаев найма денежных мулов (людей, которые переводят деньги, приобретенные незаконным путем лично, через курьерскую службу или в электронном виде от имени других), привлеченных возможностью быстрого заработка, увеличилось на 36%.

Вместе с тем эксперты не рекомендуют организациям вводить запреты на использование социальных сетей, поскольку это сможет нарушить взаимодействие с поставщиками и потребителями, повлиять на объемы продаж и продвижение компании.

Вместо этого организации могут снизить воздействие подобных атак, реализовав меры защиты, в частности изоляцию приложений. Таким образом страницы соцсетей со встроенным вредоносным кодом будут изолированы на отдельных виртуальных машинах, не представляя вреда.