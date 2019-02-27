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«Вы выиграли квартиру»: В Украине появился новый вид финансового мошенничества
13:56 26.02.2019 |
Нацкомфинуслуг предупреждает о новых видах финансового мошенничества с переводом средств на карточные счета фейковых компаний.
Об этом сообщается на официальном сайте Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг.
"На технические средства и средства связи (мобильные телефоны и компьютеры - ред) граждан от финансовых компаний поступают сообщения о том, что они стали победителями и выиграли квартиру в Киеве", - говорится в сообщении.
"При этом предлагается перечислить денежные средства на карточный счет для оформления свидетельства на право собственности. Поступают и другие сообщения о выигрыше ценных призов аналогичного характера", - заявили в Нацкомфинуслуг.
Перечень компаний: "Пей-Експерес Украина", "Мени-Пей Украина", "Фон-Бокс Украина", "Мир Мани", "Сити Люкс Украина", "Велком-Пеймент", "Капитал Оне Украина", "Пей-Директ", "Биг-Пеймент".
Кроме того, на сайтах этих финансовых компаний размещены фейковые свидетельства Нацкомфинуслуг за подписью члена комиссии Александра Залетова.
Как заявляет Нацкомфинуслуг, по состоянию на 21 февраля 2019 года указанные в перечне финансовые компании не зарегистрированы в Государственном реестре финансовых учреждений, не приобретали статус финучреждений и лицензии на предоставление финансовых услуг.
По данному факту член Нацкомфинуслуг Залетов обратился с соответствующим заявлением в Национальную полицию.
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