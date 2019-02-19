Полицейские дроны показали отличные результаты в рамках пилотных проектов

Дроны на сегодняшний день ассоциируются в первую очередь с фото- и видеосъёмкой. Также такие аппараты используются в гонках, в промышленности и в доставке товаров, хотя в большинстве случаев пока в тестовом режиме.

А вот полиция Калифорнии попробовала использовать дроны в рамках своей деятельности. И оказалось, что это очень даже хорошая идея.

Как сообщается, в рамках пилотной программы, которая проходила в городе Чула-Виста, за четыре месяца дроны поспособствовали 14 арестам. Полицейские использовали дроны DJI со специальным программным обеспечением Cape. За четыре месяца было совершено 282 вылета с суммарным временем полётов в 62 часа.

Ещё более впечатляющим является результат пилотного проекта в городе Энсенада (Мексика), где также использовались дроны и ПО Cape. За год использования там полицейских беспилотников уровень преступности в целом снизился на 10%, количество грабежей упало на 25%, а количество автомобильных угонов - на 22%. Время реагирования на экстренные вызовы снизилось на 90%, и всего за год при содействии дронов было совершено 513 арестов.