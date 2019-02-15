Подделки в мире искусства: топ-10 великих фальсификаторов

Искусство - это не только прекрасные произведения искусства, но и многомиллионный бизнес. Если картина признана шедевром, то на аукционах она может продаваться за огромные деньги.

Продавец получает долю, аукционный дом получает долю, а покупатель получает картину, которая считается шедевром с огромной стоимостью.

Конечно, они не заинтересованы в том, чтобы позже выяснить, что эта картина не стоит ничего.

Поэтому даже в случае картин, которые вызывают множество вопросов, эти вопросы остаются незаданными.

По оценкам полиции, почти половина всех предметов искусства, которые продаются на международном рынке, могут быть подделками.

По некоторым оценкам, в крупнейших музеях мира почти 20% выставленных шедевров могут оказаться подделками.

Ниже мы расскажем о людях, которые создавали подделки, практически неотличимые от оригинала, так что смогли одурачить мир искусства.

Хан Ван Мегерен

Хан ван Мегерен - нидерландский живописец, портретист, один из известнейших фальсификаторов XX века, прославившийся подделкой картин художников XVII века Яна Вермеера и Питера де Хоха.

Картины ван Мегерена европейские искусствоведы приняли за редчайшие образцы творчества классика. На своих подделках он заработал свыше 8 млн гульденов ($25-30 млн в перерасчете на современный курс).

Первые четыре картины, выполненные в стиле XVII в., так и не были проданы: "Гитаристка", "Женщина, читающая ноты" в стиле Вермеера, "Женщина с бокалом" в стиле Франса Хальса и "Портрет молодого человека" в стиле Терборха.

Эти стилистические и технические эксперименты настолько убедили ван Мегерена в своих способностях, что он написал картину "Христос в Эммаусе" - одну из лучших своих подделок "под Вермеера".

В сентябре 1937 г. "Христос в Эммаусе" был опознан искусствоведом Брёдиусом как произведение Вермеера Дельфтского, и притом одно из лучших. Брёдиус посчитал, что якобы Вермеер в момент написания этой картины находился под влиянием итальянских мастеров, на что, собственно, и надеялся ван Мегерен.

Первоначально ван Мегерен сам желал раскрыть свое ловкое мошенничество, в частности желая погубить репутацию Брёдиуса как искусствоведа, но, после того как продал это полотно за сумму, эквивалентную нескольким миллионам долларов (по нынешнему курсу), желание переубеждать покупателя у него пропало.

В 1943 г. ван Мегерен продал неравнодушному к искусству рейхсмаршалу Герману Герингу свою новую работу "Христос и судьи", выдавая ее за Вермеера. За эту картину он запросил 1 600 000 гульденов. На тот момент это была чуть ли не рекордная сумма, уплаченная за произведение кого-либо из старых мастеров.

В 1945 г. американский капитан Гарри Андерсон обнаружил "Христа и судей" в коллекции Геринга. Американцам не составляло труда установить, что продавцом картины выступил ван Мегерен.

Голландские власти предъявили ему обвинение в распродаже национального культурного достояния. За коллаборационизм ему грозил солидный тюремный срок, так как его подделки все еще считались подлинниками Вермеера.

29 мая 1945 г. ван Мегерен был взят под стражу. После двух недель тюремного заключения он заявил, что на самом деле проданные им картины являются подделками.

Для проверки подлинности его заявлений голландское правительство на 6 недель поместило ван Мегерена под арест в специально арендованном доме, где тот должен был под наблюдением написать подделку. Так появилась его последняя картина - "Молодой Христос, проповедующий в храме" (или "Иисус среди книжников").

В ноябре 1947 г. ван Мегерен был осужден за подделку произведений искусства и был приговорен к одному году тюремного заключения.

Микеланджело

Один из крупнейших мастеров эпохи Возрождения и раннего барокко. Его произведения считались наивысшими достижениями искусства Возрождения еще при жизни самого мастера.

Однако Микеланджело начал свою карьеру как мастер подделки. Он создал несколько скульптур, включая скульптуру "Спящий купидон", когда работал на Лоренцо ли Пьерфранческо.

Ди Пьерфранческо попросил Микеланджело сделать скульптуру таким образом, как будто она долгое время находилась под землей.

Ди Пьерфранческо планировал продать ее, выдавая за древнюю работу, не зная, что однажды работы Микеланджело принесут намного больше денег.

Эта работа была продана кардиналу Рафаэлло Риарио, который, узнав, что скульптура была искусственно состарена, потребовал назад свои деньги.

Однако он был так восхищен мастерством Микеланджело, что не стал выдвигать обвинения за подделку.

Он пригласил Микеланджело в Рим, чтобы тот имел возможность погулять по Ватикану.

Впоследствии "Спящий купидон" Микеланджело был куплен королем Карлом I, однако затем был уничтожен во время пожара в 1698 г.

Рейнхолд Вастерс

Рейнхольд Вастерс - немецкий дизайнер и ювелир, прекрасный резчик по металлу, не получивший широкого признания, плодовитый фальсификатор.

Способности молодого мастера, участвовавшего в реставрации ахенского собора, заметили дельцы от искусства, один из них - Фридрих Шпитцер.

После смерти жены, необходимость зарабатывать на жизнь и воспитание двух малолетних дочерей заставила Вастерса сотрудничать со Шпитцером.

Как и большинство художников, Рейнхольд Вастерс хранил библиотеку своих рисунков, гравюр и литографий, которая была найдена в 1970-е гг. в архиве Музея Виктории и Альберта.

Эти рисунки и записи содержат четкую инструкцию для создания копий и подтверждают его тесное сотрудничество со Шпицером.

Несомненно, что Вастерсом было скопировано или подделано множество предметов искусства, основанных на оригиналах, в частности, ювелирные украшения эпохи Возрождения.

Элмир де Хори

Элмир де Хори - художник венгерского происхождения, который прославился многочисленными фальсификациями искусства Новейшего времени.

После окончания войны Хофман переехал во Францию и стал зарабатывать на жизнь подделками под Пикассо. Реализацией фальшивок занимался его агент Жак Шамберлен.

В 1947 г. перебрался из Франции в США, где сменил несколько псевдонимов. Обосновавшись в Майами, тщательно изучал стиль наиболее востребованных художников и пытался воспроизводить его.

После копирования Пикассо он научился копировать Гогена, Ренуара, Матисса и Модильяни. Несколько раз пытался сделать себе имя оригинальными работами, но безуспешно. В 1955 г. одна из подделок де Хори была обнаружена в музее Гарвардского университета, началось расследование.

Де Хори был взят под стражу в Мехико, но вскоре отпущен (по собственным заверениям, подкупил служителя закона одной из своих подделок).

После неудачной попытки самоубийства нашел новый канал сбыта в лице предпринимателя Фернана Легро, который в 1962 г. помог ему исчезнуть из поля зрения правоохранительных органов, предоставив в его распоряжение уединенную виллу на испанском острове Ибица.

В 1969 г. американский журналист Клиффорд Ирвинг опубликовал бестселлер "Фальшивка!" (Fake!), где предал гласности историю де Хори, отчасти на основе его собственных рассказов, где правда соседствовала с выдумками.

Скандальная слава де Хори привлекла к его феномену знаменитого режиссера Орсона Уэллса; в 1974 г. он снял про него ленту "Ф как фальшивка". И в книге, и в фильме де Хори настаивал, что не является мошенником, так как никогда не подписывал работы в стиле того или иного художника их именами, а подражание стилю знаменитых мастеров не запрещено законом.

Растущая слава де Хори обернулась возобновлением уголовного преследования. В 1976 г. власти Испании пошли навстречу требованиям французского правительства и согласились на экстрадицию де Хори. Узнав об этом, художник принял смертельную дозу снотворного.

Роберт Дриссен

Голландский художник Роберт Дриссен является самым успешным фальсификатором.

Продав более 1 тыс. подделок скульптора Альберто Джакометти на сумму более чем $ 10 млн, он растворился в юго-восточном направлении.

Немецкие подельники фальсификатора отбывают заслуженное наказание и получают дополнительное в виде поздравительных открыток из солнечного Таиланда.

Том Китинг

В 1976 г. в Лондоне произошла сенсация. Бывший маляр и реставратор картин Том Китинг созвал пресс-конференцию и заявил в присутствии более ста журналистов, что английские галереи и музеи переполнены картинами, считающимися произведениями выдающихся художников, которые в действительности написал он сам.

На вопрос, кого он предпочитал в своей "творческой деятельности", Китинг ответил: Рембрандта, Гойю, Ренуара и некоторых других.

Китинг в следующем году издал свою автобиографию. Книга пользовалась сногсшибательным успехом. В ней он описал многие подробности, способы и технику подделывания самых известных мастеров, а также методы распространения своих произведений по всему миру.

В 1979 г., то есть через три года после открытия столь же ошеломительной, сколь и остроумной аферы с подделками, Том Китинг предстал перед лондонским судом.

К разочарованию всех присутствующих, он сделал только одно лаконичное заявление: "Я невиновен", после чего отказался давать показания.

Ив Шодрон

Ив Шодрон был французским основным художественным подделывателем, который, как предполагается, скопировал изображения "Моны Лизы" Леонардо да Винчи. Главарь шайки - некий самозваный маркиз Эдуардо де Вальферио - связался в США с несколькими миллионерами.

Каждый из этих богачей-коллекционеров был готов выложить за картину по $300 тыс. (тогда это были громаднейшие деньги).

Помощник мнимого маркиза, художник-реставратор Ив Шодрон написал шесть великолепных копий "Джоконды".

Когда стало известно, что в 1911 г. подлинную "Джоконду" украли из Лувра, то каждый коллекционер втайне надеялся, что она обязательно появится на рынке, и поэтому все шесть копий были проданы как оригинал без промедления.

Эли Сахай

Этот американский арт-дилер (родом из Ирана) мог продавать и настоящую картину, и ее подделку, созданную по образу и подобию оригинала.

Причем подделку сопровождал (обычно) настоящий сертификат, который Сахай заполучал, когда покупал подлинник.

Яркий пример его схемы в действии - полотно Марка Шагала "Сиреневая скатерть".

Аукционный дом Christie's продавал этот лот на торгах в 1990 г. Там и приобрел Сахай картину известного художника за сумму, превышающую $310 тыс.

Копия данного произведения была продана Сахаем коллекционеру из Японии уже за гораздо большую сумму, превышающую половину миллиона долларов.

Оригинал Сахай снова перепродал тому же Christie's через несколько лет в два раза дороже, чем сам его покупал.

На него обратили внимание сотрудники ФБР. Поводом стала продажа в 2000 г. сразу на двух аукционах одной и той же картины.

Одна и та же работа одного и того же автора сразу была выставлена в качестве лота на торгах Christie's и Sotheby's. Речь шла о "Вазе с лилиями", автор Поль Гоген.

Дело в том, что Сахай захотел избавиться от подлинника данного полотна на одном аукционе, а в это же время японец, купивший подделку у Сахая, тоже решил продать свою картину на другом аукционе.

Джон Майат

Преступления Джона Майата в Скотланд-Ярде считают "самым большим мошенничеством в сфере искусства в XX веке".

В период с 1986 по 1994 гг. английский художник Джон Майат создал более 200 фальшивок, обманывая всех от аукционного дома "Сотбис" и европейских музеев до обычных искусствоведов и ценителей живописи.

В 1999 г. он был пойман и приговорен к году тюремного заключения. За хорошее поведение фальсификатора отпустили уже через четыре месяца.

Теперь Джон Майат продает картины как Джон Майат.

Вольфганг Белтракки

Бельтракки не подделывал картины, он копировал технику и создавал "утерянные полотна".

Работая с воспоминаниями современников и биографиями знаменитостей, мошенник получал необходимую информацию и создавал легенду будущей подделки.

Впрочем, подделкой в чистом виде эти полотна и не назовешь, ведь подлинника не существовало никогда.

Подпись "под своими работами", правда, рукой Вольфганга Бельтракки, поставили Макс Эрнст, Андре Дерен, Кес ван Донген, Генрих Кампендонк и еще 12 не менее известных авторов.