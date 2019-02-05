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Жозе Моуринью получил срок за уклонение от налогов, но отделался штрафом
15:22 05.02.2019 |
Бывший тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью признал себя виновным в уклонении от налогов. Он был приговорен испанским судом к одному году заключения, однако избежал лишения свободы, заплатив вместо этого крупный штраф.
В Испании редко отправляют в тюрьму людей, получивших срок до двух лет за ненасильственные преступления.
Вместо тюрьмы Моуринью заплатит штраф в 182,500 евро в дополнение к уже назначенному штрафу в 2 млн евро.
Моуринью обвинялся в том, что в период между 2011 и 2012 годами не заплатил испанской казне налогов на сумму в 3,3 млн евро, когда он работал тренером мадридского "Реала".
Прокуратура утверждала, что он основал целый ряд компаний на Британских Виргинских островах, на счета которых поступали его доходы от продажи прав на использование его фотографий прессой.
Как заявило обвинение, это было сделано для того, чтобы скрыть от испанской налоговой инспекции размеры своих доходов.
В итоге после коротких судебных слушаний Моуринью и прокуратура заключили сделку.
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