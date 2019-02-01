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В Китае организатор криптовалютной пирамиды хранил похищенные $193 млн на специально купленной вилле
09:02 01.02.2019 |
Правоохранительные органы китайского города Сюйчан задержали 27 человек, подозреваемых в организации криптовалютной пирамиды I Am a Clown (IAC), капитализация которой составила около $193 млн. Об этом сообщает государственная телекомпания CCTV.
Похищенные средства - более 1,3 млрд юаней ($193 млн) наличными - хранились на специально приобретенной для этих целей вилле.
IAC должен был стать площадкой для разработки масштабной социальной сети, основанную на технологии блокчейн, Big Data и искусственном интеллекте. Действуя по классической схеме Понци, представители компании просили инвестировать в проект криптовалюту, взамен обещая огромный доход.
Также сообщается, что основные подозреваемые скрывались за пределами Китая и управляли платформой дистанционно, с помощью нанятого персонала. Для сокрытия своих личностей, мошенники использовали подставные корпорации.
Подозреваемые были задержаны еще в августе 2018 года, однако подробности операции следователи обнародовали только на этой неделе.
Напомним, в конце декабря 2018 года американская юридическая фирма Silver Miller подала иск против трейдера Джереми Спенса, обвиняемого в создании криптовалютной пирамиды Coin Signals на $5 млн.
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