Джон Макафи сбежал от властей США из-за обвинений в налоговом мошенничестве

Известный криптоэнтузиаст, основатель MGT Capital Investments и кандидат в президенты США Джон Макафи сообщил о своем побеге из страны.

Во вторник, 22 января, Макафи опубликовал видео, в котором он рассказывает, что должностные лица суда Теннесси предъявили ему обвинения в «использовании криптовалют в преступных целях».





Он добавил, что его жене Дженис и четырем другим участникам команды его президентской кампании 2020 года также предъявлены «обвинения в деяниях преступного характера».

«Я не платил налоги на протяжении восьми лет и не скрывал этого», - подчеркнул Макафи.

Судя по всему, свой штаб криптоэнтузиаст организует прямо на яхте, которая плавает в нейтральных водах, предположительно, недалеко от берегов Венесуэлы.

«Они хотят заставить меня замолчать, но я им этого не позволю. Пока я продолжу свою кампанию в изгнании, находясь на судне», - добавил Макафи.

Помимо прочего, кандидат в президенты заявил, что за все время он «заплатил десятки миллионов налогов, но взамен не получил ни х..». Также Макафи возлагает большие надежды на криптовалюты, предполагающие высокую степень приватности. По его словам, такие платежные средства позволяют обходить стороной государство.

«Криптоактивы освобождают человека от ярма валюты, контролируемой государством», - сказал он.

Отметим, среди участников криптоиндустрии Макафи часто ассоциируется с одним очень смелым прогнозом цены биткоина.

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