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США обвинили украинского хакера во взломе базы данных Комиссии по ценным бумагам
22:24 15.01.2019 |
Власти США выдвинули обвинения украинскому хакеру и нескольким другим в связи с их предполагаемой ролью в схеме обмена непубличными корпоративными доходами, полученными путем проникновения в базу данных Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC).
Об этом сообщает Reuters.
В сентябре 2017 года Комиссия заявила об обнаружении взлома своей корпоративной базы данных Edgar, используемой публично торгуемыми компаниями, управляющими капиталом.
Власти заявили, что 27-летний Александр Еременко из Киева и другие его сообщники получили тысячи "тестовых заявок", в том числе примерно 157 объявлений о доходах, взломав Edgar через литовский сервер, а затем поделились ими с сетью трейдеров.
По данным SEC, эти трейдеры, состоящие из восьми человек и компаний в США, России и Украине, затем получили незаконную прибыль в размере более $4,1 млн., торгуя взломанной информацией в период с мая по октябрь 2016 года.
В обвинительном акте из 16 пунктов, поданном в окружной суд США в Ньюарке, штат Нью-Джерси, Министерство юстиции США обвинило Еременко и Артема Радченко, еще одного украинского гражданина, который, по его словам, привлекал трейдеров к незаконной деятельности, в компьютерном мошенничестве и других преступлениях.
SEC подала соответствующие гражданские обвинения против Еременко и еще восьми подозреваемых.
Согласно судебным документам, Еременко находится на свободе с момента предъявления ему в 2015 году уголовного обвинения в краже более 150 000 закрытых корпоративных пресс-релизов от дистрибьюторов Business Wire, Marketwired и PR Newswire.
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В частности, в список обвиняемых вошли две киевские инвесткомпании Concorde Bermuda, Jaspen Capital Partners, а также Александр Еременко, Александр Макаров, Андрей Супранонок (владеющий 30% в Jaspen Capital Partners), Иван Турчинов (все - Киев), Неля Дубова, Владислав Халупский (оба - Одесса).
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