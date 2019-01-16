США обвинили украинского хакера во взломе базы данных Комиссии по ценным бумагам

Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости

Топ-новости

Финансовые новости

Финансы

Фондовый рынок

Банки и банковские технологии

Страхование

Ипотека и недвижимость

Новости экономики

Экономика

Топливно-энергетический комплекс

Нефть и бензин

Агропромышленный комплекс

Сырьевые рынки

Приватизация

Право

Статистика

Зарубежные новости

Мир

Ближнее зарубежье

Региональные новости

Украина

Киев

Политика

Полезно знать

Это интересно

Информационные технологии

Криминал

Транспорт

Управление бизнесом

Маркетинг и реклама

Менеджмент и карьера

Аналитика

Финансовый рынок

Фондовый рынок

Страхование

Ипотека и недвижимость

Экономика

ТЭК (газ и электроэнергия)

Нефть и бензин

Сырьевые рынки

Агропромышленный рынок

Приватизация

Менеджмент и карьера

Политика

Международная аналитика

Страны ближнего зарубежья

Полезно знать

Информационные технологии

Пресс-релизы

Новости компаний

Котировки

Курс НБУ

Курс валют

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Межбанк

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанке

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

США обвинили украинского хакера во взломе базы данных Комиссии по ценным бумагам

22:24 15.01.2019 |

Криминал

 

Власти США выдвинули обвинения украинскому хакеру и нескольким другим в связи с их предполагаемой ролью в схеме обмена непубличными корпоративными доходами, полученными путем проникновения в базу данных Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC).

Об этом сообщает Reuters.

В сентябре 2017 года Комиссия заявила об обнаружении взлома своей корпоративной базы данных Edgar, используемой публично торгуемыми компаниями, управляющими капиталом.

Власти заявили, что 27-летний Александр Еременко из Киева и другие его сообщники получили тысячи "тестовых заявок", в том числе примерно 157 объявлений о доходах, взломав Edgar через литовский сервер, а затем поделились ими с сетью трейдеров.

По данным SEC, эти трейдеры, состоящие из восьми человек и компаний в США, России и Украине, затем получили незаконную прибыль в размере более $4,1 млн., торгуя взломанной информацией в период с мая по октябрь 2016 года.

В обвинительном акте из 16 пунктов, поданном в окружной суд США в Ньюарке, штат Нью-Джерси, Министерство юстиции США обвинило Еременко и Артема Радченко, еще одного украинского гражданина, который, по его словам, привлекал трейдеров к незаконной деятельности, в компьютерном мошенничестве и других преступлениях.

SEC подала соответствующие гражданские обвинения против Еременко и еще восьми подозреваемых.

Согласно судебным документам, Еременко находится на свободе с момента предъявления ему в 2015 году уголовного обвинения в краже более 150 000 закрытых корпоративных пресс-релизов от дистрибьюторов Business Wire, Marketwired и PR Newswire.

Статьи по теме:

12.08.15 SEC подозревает в мошенничестве две инвесткомпании Украины и ряд трейдеров
В частности, в список обвиняемых вошли две киевские инвесткомпании Concorde Bermuda, Jaspen Capital Partners, а также Александр Еременко, Александр Макаров, Андрей Супранонок (владеющий 30% в Jaspen Capital Partners), Иван Турчинов (все - Киев), Неля Дубова, Владислав Халупский (оба - Одесса).
По материалам: Европейская правда
 

ПО РУБРИКАМ

15.01 Доллар на межбанке прокачали и приземлили к вечеру 15 января

15.01 Минфин повысил ставку по 3-мес. ОВГЗ до 19,5% и привлек 5,6 млрд грн, $146,4 млн и EUR4 млн

15.01 ФГВФЛ может стать администратором Фонда гарантирования страховых выплат по договорам страхования жизни

15.01 Индекс ПФТС 15 января повторил отрицательную динамику предыдущего дня

15.01 В декабре население купило валюты на $110,1 млн больше, чем продало

15.01 В декабре объем операций на межбанке сократился на 15,9% до $10,5 млрд

15.01 Доллар США растет к евро и иене, несмотря на слабые статданные

15.01 НБУ купил на межбанке $10 млн и продал $30 млн 8-11 января

15.01 Объем биржевых контрактов с ценными бумагами увеличился на 31,6% до 238,4 млрд гривен в январе-ноябре

15.01 Справочный курс гривни снижен на 14,77 коп. до 28,1714 грн

15.01 ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 15.01.19

15.01 Активы ФГВФЛ в декабре сократились на 2% до 14,3 млрд гривен

15.01 Биржи АТР закрылись 15 января ростом на заявлениях властей Китая

15.01 Остатки средств на корсчетах банков на 15.01.19

15.01 Курсы валют по карточным операциям на 15.01.19

• дальше…

15.01 Британский парламент отверг договор о выходе из ЕС. Тереза Мэй на грани отставки

15.01 Тереза Мэй против отсрочки выхода Великобритании из ЕС

15.01 Базельский комитет по банковскому надзору смягчил требования по увеличению собственного капитала банков

15.01 США не будут продлевать исключения для 8 стран на покупку нефти у Ирана

15.01 Трамп изменил тон высказываний о Турции после беседы с Эрдоганом

14.01 Искушение Медведчуком. Когда Лукашенко станет VIP-агитатором Бойко

14.01 Чего ожидать от нового правительства Армении

14.01 Рост активов банков КНР в 2018 году составил 6,4%, кредитования - 12,6%

14.01 Анкара отреагировала на заявления Трампа об «экономическом уничтожении» Турции

14.01 Президент Армении назначил премьером Никола Пашиняна

14.01 Британские Виргинские острова лишились статуса доступного офшора

14.01 Украина выступает за отмену права вето в Совете Безопасности ООН

14.01 Восточный комитет немецкой экономики: Санкции США способны сорвать «Северный поток - 2»

14.01 Европа призывает Конгресс США снять санкции с фирм Дерипаски

14.01 США собираются отправить военные корабли в Арктику

• дальше…

15.01 9 новых правил: что можно делать с квартирами и домами без разрешения

14.01 В пяти областях Украины запустят телемедицину

11.01 Скидки на киевские новостройки продлят до конца января

10.01 В Киеве построят мусороперерабатывающий завод до 2021 года

09.01 В декабре средняя цена 1 кв. м представленных к продаже домов в пригороде Киева составила 21136 грн

09.01 В декабре 2018 года средняя цена представленных к продаже домов в Киеве составила 26320 грн. за 1 кв. м

08.01 В декабре цены на жилье на вторичном рынке недвижимости Киева повысились на 0,9% до до 34993 тыс. гривен/кв. м

08.01 В 2018 цены на жилье на первичном рынке недвижимости Киева повысились на 2% до 24,5 тыс. гривен/кв. м

03.01 500 новых развязок и тысяча переходов: в Укравтодоре озвучили масштабные планы на 2019 год

02.01 70% сделок купли-продажи квартир в Киеве заключается на первичном рынке недвижимости, - «Украинская торговая гильдия»

02.01 Смертоносные подарки. Сколько нового вооружения получили ВСУ в 2018 году

28.12 В Украине запускают взвешивание авто на дорогах в движении

28.12 Минрегион вводит новые нормы для строительства дорог

28.12 Украинцы смогут получить компенсацию за некачественные коммунальные услуги - Зубко

27.12 В Украине планируют оборудовать все парковки электрозарядками

• дальше…

15.01 Почему Тимошенко лучше не трогать Томос

15.01 Когда Украина завершит разработку собственного ПЗРК

14.01 Кому поставит подножку генерал Смешко

14.01 Искушение Медведчуком. Когда Лукашенко станет VIP-агитатором Бойко

14.01 Луценко вернул САП представление на Дубневича

14.01 Украина выступает за отмену права вето в Совете Безопасности ООН

14.01 Гонка объединителей. Зачем Садовому сватать Вакарчука в свой список

14.01 Турция поставит Украине партию ударных беспилотников

11.01 Команда «непроходного»: Зачем Гриценко еврооптимисты и сбитые летчики

11.01 Суд получил доказательства причастности Мартыненко к офшору, который получал откаты с «Энергоатома»

11.01 Вооружат ли украинских военных на Азове американскими «Гарпунами»

11.01 Прокуроры США проверяют украинцев, посетивших инаугурацию Трампа

10.01 Унижение в Анкаре: как конфликт США и Турции может повлиять на Украину

10.01 Штабные заготовки Тимошенко. «Томос на хлеб не намажешь» и «Украденная победа»

10.01 Проверено в Емене. Почему россиянам стоит бояться будущего украинско-польского ЗРК

• дальше…

15.01 Представлен большой семиместный кроссовер Cadillac XT6

15.01 США обвинили украинского хакера во взломе базы данных Комиссии по ценным бумагам

15.01 Чем «умнее» телевизор, тем он дешевле или Как производители зарабатывают на продаже данных

15.01 Железная дорога Швейцарии хочет запустить аэротакси

15.01 Amazon предложит владельцам смартфонов сервис стриминга современных видеоигр

15.01 Oppo готова представить 10-кратный оптический зум для смартфонов

15.01 Дебютировала новая Supra: быстрейшая серийная Toyota

14.01 Cadillac представил в Детройте изображения своего первого электромобиля - пока безымянного

14.01 Samsung планирует начать массовое производство по 3-нм техпроцессу в 2021 году

14.01 Польша может запретить использование продукции Huawei

11.01 Huawei запретила установку сторонних лаунчеров на смартфонах с EMUI 9

11.01 Новый Ford Explorer: заднеприводная платформа и вертикальный планшет

11.01 SanDisk показала флэшку объёмом 4 ТБ

11.01 Bosch заплатит $131 млн для урегулирования претензий в США по «дизельному скандалу»

11.01 Google не обязан гарантировать удаление ссылок из поисковой выдачи за пределами ЕС - суд ЕС

• дальше…

15.01 Чем «умнее» телевизор, тем он дешевле или Как производители зарабатывают на продаже данных

26.12 Что делать, если у вас плохой начальник

19.12 Почему самые умные не всегда становятся самыми успешными

07.12 Как безобидные недостатки губят карьеру

28.11 США обвинили русских хакеров в мошенничестве с рекламой. Что о них известно?

21.11 Семь навыков незаменимых людей в эпоху автоматизации

16.11 Как не отпугнуть работодателя профилем в соцсетях

14.11 Сколько стоит обучение в лучших университетах мира?

13.11 Кто такие неуверенные трудоголики. И какую пользу они могут принести компании

06.11 Топ-менеджеры и предприниматели-новаторы оттачивают навыки «презентации в лифте»

06.11 Google Chrome будет блокировать рекламу на сайтах с плохой репутацией

01.11 Как планировка офиса влияет на прибыль

30.10 Домашние коворкинги набирают популярность

23.10 Как женщине продемонстрировать силу на работе

17.10 Что делать, когда любимая работа надоела

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
 

Это интересно