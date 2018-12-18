Финансовые новости
- |
- 18.12.18
- |
- 00:38
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
СБУ заблокировала деятельность организованной группы, занимавшейся подделкой «больничных»
17:50 17.12.2018 |
СБУ приостановила деятельность и открыла уголовное производство в отношении организованной группы, занимавшейся подделкой документов, в частности, листов нетрудоспособности, справок о заболеваниях и беременности, а также других документов лечебно-профилактических учреждений, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения 14 декабря.
По ее данным, организованная группа нелегально действовала в Киеве и Каменском (Днепропетровская обл.). "Клиентов" участники группы искали через сайты по продаже поддельных справок.
В настоящее время доступ к этим сайтам заблокирован. Противоправная деятельность полностью прекращена. Три организатора незаконного бизнеса признаны виновными в совершении преступления.
Как установила СБУ, в течение 2016-2018 гг. услугами этой группы воспользовалось более 50 тыс. чел.
Подобная деятельность наносит материальный ущерб государственному бюджету на сотни миллионов гривень, ведь таким образом незаконно возмещаются средства из Фонда социального страхования, сообщает пресс-служба.
Продолжаются следственные действия для установления и привлечения к ответственности всех лиц, задействованных в правонарушении.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Наказание от Онуфрия: Когда УПЦ МП начнет религиозную войну
|Нестабильная четверка. Зачем Гриценко создает «партию непроходных»
|Стратегия Тимошенко для НБУ: риск двукратной девальвации
|Як в Штатах зустріли Тимошенко
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|СБУ заблокировала деятельность организованной группы, занимавшейся подделкой «больничных»
|Huawei Nova 4: смартфон с «дырявым» экраном и четырьмя камерами
|В Украине упростили регистрацию автомобилей
|Новое изобретение Microsoft поможет уменьшить тремор рук
|BMW и Porsche представили сверхбыструю зарядную станцию для электромобилей
|Топ-9 глобальных трендов кибербезопасности 2019 года
Это интересно
|Tesla через суд требует от бывшего сотрудника $167 млн
|Google не будет запускать поисковик в Китае
|Топ-10 самых высокооплачиваемых писателей 2018 года
|Vivo NEX Dual Display Edition: смартфон с двумя дисплеями и тройной камерой
|В Финляндии запустили первый в мире беспилотный паром
|Audi за пять лет вложит в электрические и самоуправляемые автомобили около 14 млрд долларов
|В Киеве закрыли фиктивную онлайн биржу