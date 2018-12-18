СБУ заблокировала деятельность организованной группы, занимавшейся подделкой «больничных»

СБУ приостановила деятельность и открыла уголовное производство в отношении организованной группы, занимавшейся подделкой документов, в частности, листов нетрудоспособности, справок о заболеваниях и беременности, а также других документов лечебно-профилактических учреждений, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения 14 декабря.

По ее данным, организованная группа нелегально действовала в Киеве и Каменском (Днепропетровская обл.). "Клиентов" участники группы искали через сайты по продаже поддельных справок.

В настоящее время доступ к этим сайтам заблокирован. Противоправная деятельность полностью прекращена. Три организатора незаконного бизнеса признаны виновными в совершении преступления.

Как установила СБУ, в течение 2016-2018 гг. услугами этой группы воспользовалось более 50 тыс. чел.

Подобная деятельность наносит материальный ущерб государственному бюджету на сотни миллионов гривень, ведь таким образом незаконно возмещаются средства из Фонда социального страхования, сообщает пресс-служба.

Продолжаются следственные действия для установления и привлечения к ответственности всех лиц, задействованных в правонарушении.

