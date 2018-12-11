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В Киеве закрыли фиктивную онлайн биржу
13:02 11.12.2018 |
Свою деятельность мошенники «прикрывали» офшорной компанией. Для осуществления преступной деятельности они создали интернет-площадку, где якобы происходили успешные торги валютными парами. В двух их столичных офисах работало более 30 наемных работников.
Киберполиция установила, что 44-летний иностранец организовал преступную схему завладения средствами граждан. Эта схема действовала под видом участия в онлайн торгах валютными парами (бинарные опционы), используя специально созданный для этого ресурс. По данному факту правоохранители начали уголовное производство по ч. 3 ст. 190 (мошенничество) УК.
По схеме, потенциальному клиенту предлагалось принять участие в торгах, путем открытия специального демо-счета, где организаторами создавалась имитация успешных торгов. После, лицо нацеливали на открытие реального счета. При этом, с клиентами работали операторы офиса, которые нацеливали их на внесение как можно больших взносов.
Аргументировали это большей вероятностью выигрыша. Для достижения этой цели злоумышленники использовали заранее прописанную схему психологического воздействия на жертву. Вложив деньги, пострадавшие не имели возможности их снять. В данном случае они могли лишь пополнять счета. Система работала таким образом, что все торги приводили к полной потере денег пользователей.
На территории Киева полицейские разоблачили два офиса, которые использовали злоумышленники. В общем, в этих офисах работало более 30 человек, как граждане Украины, так и иностранцы. Изъята компьютерная техника, сетевое и серверное оборудование на котором непосредственно размещалась фиктивная биржа, черновые записи и деньги.
Также, в одном из офисов обнаружено документы офшорной компании, под «прикрытием» которой действовали мошенники. Следственные действия продолжаются. Изъятую технику направлено на экспертизу.
Полицейские продолжают проводить сбор доказательств противоправной деятельности злоумышленников. Устанавливается роль каждого из участников преступной схемы, для привлечения их к ответственности.
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