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Сеть отелей Marriott готова оплатить смену паспортов пострадавшим от утечки данных клиентам
13:02 04.12.2018 |
Гостиничная группа Marriott International Inc. выразила готовность оплатить расходы по смене паспортов для своих клиентов, чьи данные могли быть скомпрометированы в результате утечки, затронувшей до 500 млн человек.
"Если мы выясним, что данные были украдены, компания возместит стоимость получения нового паспорта", - заявил представитель компании изданию MarketWatch.
Вероятно, речь идет о паспортах американских клиентов. Стоимость перевыпуска паспорта в США составляет порядка $110.
Как сообщалось, паспортные данные могли быть украдены у 327 млн человек, когда-либо останавливавшихся в отелях, принадлежащих Marriott. О возможной утечке стало известно в сентябре, при этом данные могли оказаться в руках злоумышленников еще с 2014 года.
Акции Marriott дешевеют на 0,4% на предварительных торгах в Нью-Йорке во вторник. С начала года ее капитализация снизилась на 12%, до $39,24 млрд.
Компания Marriott International создана в 1927 году, сейчас она объединяет более 6,7 тыс. гостиниц под 30 брендами в 130 странах мира. Центральный офис расположен в Бетесде (пригород Вашингтона, США). Выручка компании в 2017 фингоду превысила $22 млрд.
Помимо собственно бренда Marriott, ей также принадлежат Bulgari Hotels & Resorts, Ritz-Carlton, St. Regis, Sheraton, Autograh и другие.
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