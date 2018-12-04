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Дионисий Галикарнасский
Пострадавшие от утечки данных потребовали от Marriott $12,5 млрд
09:05 04.12.2018 |
Двое жителей штата Орегон подали иск против группы Marriott International Inc. спустя считанные часы после сообщения оператора об утечке данных порядка 500 млн клиентов гостиниц. Утечка произошла в результате взлома системы бронирования сети отелей Starwood Hotels & Resorts. Как показало внутреннее расследование, злоумышленники имели доступ к системе еще с 2014 года.
Ущерб от утечки данных истцы оценили в $12,5 млрд. По их мнению, каждый пострадавший должен получить как минимум $25 за неудобства, доставленные инцидентом, например, за потраченное время на блокировку банковских карт. Похожее исковое заявление было подано и в штате Мэриленд, но без указания суммы ущерба. Оба иска претендуют на статус групповых.
В своем пресс-релизе Marriott не уточнила число клиентов, чья финансовая информация попала в руки злоумышленников, но, по предварительным оценкам, их количество не может превышать 327 млн.
Ожидается, что в ближайшие месяцы против Marriott International будет подан еще один коллективный иск. Рассмотрение подобных дел может занимать несколько лет и в большинстве случаев заканчивается соглашением. К примеру, в минувшем месяце компания Yahoo! согласилась выплатить $50 млн в качестве компенсации ущерба, нанесенного десяткам миллионов пользователей в результате кибератак в 2013-2014 годах, а Uber заплатит $148 млн за утечку данных в 2016 году и сокрытие информации о ней.
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