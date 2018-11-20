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Группа злоумышленников похищала деньги из терминалов государственных и частных украинских банков
21:20 19.11.2018 |
Киберполиция, совместно с сотрудниками СБУ и военной прокуратуры, установили группу злоумышленников, которая похищала деньги из государственных и частных украинских банков.
Подозреваемые вмешивались в работу систем и компьютерных сетей банков. Они в совершенстве знали принцип работы терминалов.
По схеме, терминал принимал специально подготовленные злоумышленниками купюры, фиксируя зачисление на счета клиента. На следующем этапе прохождения купюры система терминала выдавала ошибку и возвращала купюру владельцу.
Таким образом злоумышленники с одной банкомата могли зачислить на подконтрольные счета от 5 до 170 тыс. грн.
Мошенники постоянно меняли место совершения преступления, перемещаясь в течение суток по областным центрам всей страны, отмечает Киберполиция.
Организатор преступной группы создал офис для изготовления фальшивых денег.
В целом, правоохранители провели восемь одновременных обысков на территории Киевской, Харьковской и Днепропетровской областей и задержали двух организаторов преступной группы и еще четырех исполнителей. Все они - граждане Украины в возрасте от 23 до 33 лет. Задержанным грозит до восьми лет заключения.
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