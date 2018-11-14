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10 фактов о самом известном наркоторговце в мире
14:39 14.11.2018 |
В США идет суд над известным наркобароном Хоакином Гусманом, руководителем наркокартеля "Синалоа".
Защита бывшего наркобарона Хоакина Гусмана, известного по прозвищу "Коротышка", выступила во вторник с утверждением, что президенты Мексики, в том числе действующий лидер, брали взятки у картеля "Синалоа".
В суде в Бруклине выступил со вступительным словом адвокат Гусмана Джеффри Лихтманн. Он утверждал, что руководителем наркокартеля "Синалоа" в действительности является не "Коротышка", а Исмаэль Самбада.
По словам юриста, Самбада "выплачивает взятки всем властям Мексики, в том числе на самом высоком уровне, действующему президенту Мексики", а также бывшим лидерам страны.
По утверждению Лихтмана, власти США лишь создают видимость, что желают задержания Самбады.
Адвокат также добавил, что американское Федеральное управление по борьбе с распространением наркотиков якобы сотрудничает с окружением Самбады, "когда это им удобно".
Вердикт по данному делу будет выносить жюри присяжных, членам которого обеспечена анонимность ввиду возможных попыток угроз и запугивания со стороны находящихся на свободе приспешников Гусмана и членов "Синалоа".
Ниже мы расскажем 10 фактов о самом известном в мире наркобароне.
1. Гусман получил прозвище "Быстрый"
В 1970-е гг. Гусман начал с того, что продавал марихуану в Мексике, и только позже он стал заниматься нелегальным трафиком наркотиков в США.
Эти нелегальные потоки позволили ему переправлять в соседнюю страны большие объемы наркотиков, причем делал это он довольно быстро.
По этой причине он получил прозвище Rapido, что в переводе с испанского означает "Быстрый".
В скором времени Гусман стал отправлять от 10 до 15 партий наркотиков в день из Колумбии в Мексику, а уже оттуда они нелегально поставлялись в США.
2. Гусман вел настоящие войны с конкурентами
По мере того как бизнес Гусмана начал процветать, активизировались конкуренты.
Гусману пришлось вести настоящие кровавые войны, чтобы отстоять свое преимущество.
В 1990-е гг. пограничные войны были особенно жестокими.
3. При попытке убить Гусмана пострадал священник
В 1993 г. в Гвадалахаре был застрелен кардинал Римской католической церкви Хуан Хесус Посадас Окампо.
Есть предположение, что он был убит ошибочно, при попытке застрелить Хоакина Гусмана, который бежал в Гватемалу.
Там его арестовали и вернули в Мексику.
Гусман был осужден за трафик наркотиков и убийства.
Однако и из тюрьмы он продолжал управлять картелем в течение восьми лет.
4. Гусман сделал две успешные попытки побега из тюрьмы
Впервые ему это удалось в 2001 г.
Подкупив работников тюремного заведения, Гусман сумел бежать из тюрьмы максимально строгого содержания, спрятавшись в тележке с грязным бельем.
Разыскивался правительствами США и Мексики, а также Интерполом. За информацию, ведущую к поимке Гусмана, власти США предлагали $5 млн, а власти Мексики - 60 млн песо (около $3,8 млн).
22 февраля 2014 г. Гусман был пойман мексиканскими властями без единого выстрела в своей квартире на берегу пляжа в Масатлане, Синалоа.
11 июля 2015 г. Эль Чапо бежал из особо охраняемой тюрьмы в Мексике; под его камерой на глубине двадцати метров был обнаружен тоннель длиной полтора километра.
5. Гусман угрожал Трампу и ИГИЛ
Летом 2015 г. человек, представляющийся сыном Хоакина Гусмана через сообщения в социальной сети "Твиттер", угрожал Дональду Трампу.
После чего, на тот момент будучи кандидатом в президенты США, Дональд Трамп обратился в ФБР.
В декабре 2015 г. Эль Чапо пригрозил лидеру ИГИЛ Абу Бакр аль-Багдади расправой за уничтожение партии наркотиков.
6. Гусману удалось сбежать от элитных подразделений морской пехоты Мексики
В 2016 г. мексиканские спецслужбы, получив информацию, что "Коротышка" скрывается в родном штате Синалоа, привлекли для участия в операции по его аресту элитное подразделение морской пехоты, но наркобарону удалось бежать через канализацию.
Впрочем, вскоре он был вновь обнаружен - теперь уже в мотеле в 6 км от города Лос Мочис - и арестован.
Схваченного наркобарона под усиленной охраной вернули в ту же самую тюрьму, из которой он бежал полгода назад.
Мексиканское телевидение показывало доставку "Коротышки" в тюрьму.
7. Гусмана подвела любовь к женщине
Правоохранители в 2016 г. поймали Эль Чапо благодаря его романтической переписке с 43-летней мексиканской актрисой Кейт дель Кастильо.
Генеральный прокурор Мексики Арели Гомес заявил, что поймать Гусмана помогло его собственное тщеславие: он хотел, чтобы про него сняли фильм, проводил встречи с актерами и продюсерами и помог этим следствию выйти на самого себя.
8. Гусман хотел, чтобы про него сняли фильм
В начале января 2016 г. голливудский актер Шон Пенн взял интервью у Эль Чапо для журнала Rolling Stone, и это помогло правоохранителям выйти на след наркобарона. Встречу Гусмана и Пенна помог организовать известный режиссер Оливер Стоун.
По информации агентства Reuters, власти знали о встрече Пенна с Эль Чапо и следили за передвижениями актера.
Гусман записал интервью с Пенном, потому что хотел, чтобы в Голливуде сняли фильм о его жизни.
После интервью адвокат наркобарона обвинил Шона Пенна во лжи относительно того, что Гусман якобы заявил, что является крупнейшим наркоторговцем в мире.
Шон Пенн является поклонником Эль Чапо. После задержания Эль Чапо Шон Пенн и мексиканская актриса Кейт дель Кастильо попали под следствие.
Весной 2017 г. СМИ сообщили о том, что известный голливудский режиссер Майкл Бэй рассматривает предложение компании Sony снять криминальную драму о Эль Чапо.
В 2017 г. об Эль Чапо был снят телесериал "Эль Чапо".
9. Против Гусмана выдвинуто 17 обвинений, и если его осудят, то он получит пожизненное заключение
Тюремную еду для Хоакина Гусмана проверяет на наличие яда специально обученная служебная собака.
После экстрадиции в США в Мексике началась война наркокартелей за контроль над картелем Гусмана "Синалоа".
С начала 2017 г. в штате Синалоа произошло 764 убийства, по информации правоохранителей этот показатель наивысший за шесть лет.
10. Гусман был признан самым опасным преступником в мире
После смерти Усамы бен Ладена Гусман стал самым опасным разыскиваемым преступником мира.
В 2011 г. по версии Forbes Хоакин занял первое место в списке самых разыскиваемых преступников мира.
Гусман Лоэра являлся лидером крупнейшего наркокартеля "Синалоа". Власти США объявили награду в размере $5 млн за поимку Гусмана Лоэры. Это одна из самых крупных наград в истории международной борьбы с наркомафией.
US Drug Enforcement Administration считает, что по влиятельности и состоянию Гусман превзошел Пабло Эскобара.
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