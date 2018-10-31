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Мошенник «создал банк» в Киеве для финансовой аферы
14:49 30.10.2018 |
Злоумышленник оформил арендованный офис как отделение банка для VIP клиентов, нанял домработницу и разместил объявление об обмене валюты по выгодному курсу. При обслуживании первого клиента мужчина исчез с деньгами потерпевшего.
В полиции Киева сообщили, что во время проверки было установлено, что арендованный у собственника первый этаж одного из домов на ул. Жилянской уже переоборудовали под финансовое учреждение.
«Это был якобы банк, а согласно документам - закрытое акционерное общество, которое имеет название, состоит из наименования двух ликвидированных банков. Злоумышленник несколько раз размещал объявления на сайте о том, что банк предоставляет услуги VIP-клиентам и по выгодному курсу обменяет от $120 до $180 тыс. Конечно, о сделке должны были заранее договориться в разговоре по телефону», - говорится в сообщении.
Отделение открылось, как и положено, в девять утра. В офисе находилась одна наемная работница - 59-летняя киевлянка, которая была и кассиром, и менеджером, а также 40-летний уроженец Киевской области. Именно ему женщина передала $120 тыс., которые клиент намеревался обменять. Мужчина пошел за гривнами и скрылся.
«Мы отыскали злоумышленника, который уехал с места происшествия на автомобиле, за несколько кварталов. В салоне машины изъяли доллары потерпевшего. Теперь устанавливаем все обстоятельства, а также, имел ли мужчина помощников, причастных к сделке», - разъяснили в полиции.
Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 190 (мошенничество) УК.
За мошенничество, совершенное в особо крупных размерах, злоумышленнику грозит от 5 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
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