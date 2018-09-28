Основателя Tesla Илона Маска обвинили в мошенничестве

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обвинила основателя Tesla Илона Маска в мошенничестве в связи с его заявлениями о намерениях сделать компанию непубличной.

Регулятор утверждает, что Маск ничего не сделал для того, чтобы увести компанию с биржи. SEC назвала его заявления ложными и вводящими в заблуждение и обратилась с иском в федеральный окружной суд Манхэттена.

"По факту Маск даже не обсуждал, а тем более не подтверждал ключевые условия сделки, включая цену, ни с какими потенциальными источниками финансирования", - говорится в иске.

По мнению комиссии, заявления Маска привели к сбоям на бирже и нанесли вред инвесторам.

В связи с этим SEC хочет запретить Маску возглавлять любые компании, чьи акции торгуются на бирже, а также оштрафовать его.

7 августа Илона Маск назвал цену, по которой компания могла бы выкупить акции у миноритариев - по $420 за акцию. Эта сумма оказалась на 20% больше тогдашней рыночной стоимости акций.

После сообщения Маска ценные бумаги Tesla подорожали на 11%, однако позже упали ещё ниже, чем раньше. В общей сложности с момента публикации твита Илона Маска акции Tesla подешевели на 20%.

По данным источников газеты New York Times, члены совета директоров Tesla пришли в ярость от этого сообщения, поскольку Маск не сообщил им о своём намерении. Не уведомил он и американскую Комиссию по ценным бумагам и биржам, которая в итоге подала на него в суд.

Ранее на Маска подали в суд некоторые акционеры - некоторые, по их словам, потеряли на бирже миллионы долларов, играя на понижение.

В конце августа Маск неожиданно передумал уводить компанию с биржи. По его словам, после пары недель консультаций с акционерами стало очевидно, что большинство их них хотят, чтобы бумаги Tesla продолжали торговаться на бирже.

"После рассмотрения этих факторов, я встретился вчера с советом директоров Tesla и проинформировал их о том, что считаю, что лучший путь для Tesla - это оставаться публичной компанией. Совет выразил своё согласие", - написал Маск.