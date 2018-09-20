Финансовые новости
- |
- 20.09.18
- |
- 10:31
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
SEC остановила финансовую пирамиду на $345 млн
09:16 20.09.2018 |
Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США положила конец очередной финансовой пирамиде по схеме Понци, создатели которой собрали более $345 млн у 230 инвесторов по всей стране.
Как говорится в сообщении SEC, комиссия добилась решения суда об экстренной заморозке активов и назначении внешнего управляющего. Одновременно прокуратура Мэриленда предъявила уголовные обвинения создателям финансовой пирамиды - Кевину Мерриллу, Джею Ледфорду и Кэмерону Джезирски.
По данным SEC, ответчики обещали инвесторам значительную прибыль от вложений в покупку и перепродажу пулов потребительских кредитов. Однако на самом деле они использовали средства новых инвесторов, чтобы вести роскошный в их представлении образ жизни и выплачивать дивиденды самым первым вкладчикам. Обманывая клиентов, они не пренебрегали ни ложными заявлениями, ни подделкой подписей и документов.
К.Меррилл и Дж.Ледфорд украли не менее $85 млн инвесторских средств и растратили их. В том числе были приобретены не менее 25 дорогих автомобилей - в общей сложности на $10,2 млн, элитная жилая недвижимость на миллионы долларов, кольцо с бриллиантом на 7 каратов - $330 тыс., браслет с бриллиантами на 23 карата - $168 тыс. Кроме того, соучастники потратили $100 тыс. на частный фитнес-клуб.
"Инвесторам следует помнить, что реклама беспроигрышных инвестиций с низким риском и высоким доходом должна автоматически вызывать у них тревогу", - заявила помощник директора регионального офиса SEC в Филадельфии Келли Гибсон.
Крупнейшей в истории США считается финансовая пирамида, организованная Бернардом Мейдоффом. Тысячи инвесторов вложили в нее $18 млрд, с учетом обещанных прибылей мошенник должен был выплатить им свыше $64 млрд. В 2009 году Б.Мейдофф, которому тогда был 71 год, признал вину и был приговорен к 150 годам тюремного заключения.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|На курсовую динамику торгов 19 сентября оказал ситуативный фактор проведения бюджетных платежей
ТОП-НОВОСТИ
|Устрой им ад! Авианосец «Гарри Трумэн» пришел, чтобы Путин не наделал глупостей
|Валютная перезагрузка: НБУ готовит рынок к новым правилам
|Стала известной схема, по которой Россия планирует остановить санкции против себя в ПАСЕ
|Профильный комитет забраковал законопроекты по «евробляхам»
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|SEC остановила финансовую пирамиду на $345 млн
|Смартфон Meizu X8 оборудован чипом Snapdragon 710 и экраном с вырезом
|Meizu V8 и Meizu V8 Pro: смартфоны с 5,7" экраном HD+
|Дебют смартфона Meizu 16X: экран без выреза и три камеры
|Представлен смартфон Xiaomi Mi 8 Lite с 6,26" дисплеем и тремя камерами
|Представлен смартфон Xiaomi Mi 8 Screen Fingerprint Edition с подэкранным сканером отпечатков пальцев
Это интересно
|Кому понадобился бургер без мяса и кто будет его есть
|Samsung начнёт оснащать смартфоны боковым дактилоскопическим сканером
|Японский миллиардер облетит Луну на ракете SpaceX
|В Германии запустили первый в мире поезд на водородном топливе
|Марка DS представила компактный кроссовер 3 Crossback
|Глава Huawei пообещал складной смартфон с гибким экраном в течение года
|Шнобелевская премия — 2018: американские горки против камней в почках и как муха меняет вкус вина