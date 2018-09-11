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SEC обвинила в организации мошеннических схем известного инвестора Филипа Фроста
09:25 11.09.2018 |
Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США обвинила десять человек, включая миллиардера и известного инвестора в медицинский сектор Филипа Фроста, в участии в высокоприбыльных схемах мошенничества с ценными бумагами, действовавших несколько лет.
83-летний Ф.Фрост в течение четырех лет, вплоть до конца 2014 года, занимал пост председателя совета директоров Teva Pharmaceutical Industries Ltd. Он также возглавлял компанию Ivax Corporation до 2006 года, когда она была приобретена Teva.
В Майами в честь миллиардера и его супруги назван музей - Музей науки Филипа и Патрисии Фрост. В иске SEC отмечается тот факт, что Ф.Фрост "имеет репутацию успешного инвестора в биотехнологический сектор".
Фармацевтическая компания Opko Health Inc., основанная и управляемая Ф.Фростом, также упомянута в иске SEC наряду с еще 9 компаниями.
Акции Opko Health по итогам торгов в Нью-Йорке в пятницу упали в цене на 18%, и торги ими были приостановлены.
SEC утверждает, что Ф.Фрост, Opko Health и другие участники мошеннических схем заработали более $27 млн в период с 2013 по 2018 год за счет торговых операций с акциями, основанных на публикации недостоверной информации, и различных видов манипулирования.
В результате действия этих схем частные инвесторы становились "владельцами практически бесполезных акций", отмечается в иске SEC.
Помимо операций с акциями, миллиардер замешан и в других мошеннических схемах, утверждает регулятор.
Так, в 2010 году Ф.Фрост и другие ответчики предложили частной биотехнологической компании вывести ее на открытый рынок, чтобы привлечь средства для финансирования исследований в сфере технологии, которую эта фирма планировала использовать в фармацевтике. Они объединили эту компанию с фирмой-однодневкой и взяли под контроль, однако отказались от обещанных инвестиций в исследования, что привело к ликвидации ее проекта.
Эта компания - BioZone Pharmaceuticals - теперь является подразделением Cocrystal Pharma Inc., утверждают в SEC.
В иске регулятора упоминается еще ряд мошеннических схем, провернутых Ф.Фростом и другими ответчиками, с частными медицинскими и фармацевтическими компаниями.
Регулятор требует, чтобы все ответчики возместили полученные нечестным путем прибыли с процентами, а также заплатили штрафы.
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