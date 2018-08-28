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Предприниматель из Южной Кореи продал биткоины за нарисованные в фотошопе 2 млн евро
17:22 27.08.2018 |
Южнокорейский предприниматель стал жертвой двух преступников из Сербии, купивших у него биткоины на сумму в 2 млн евро ($2,3 млн). Полученные купюры оказались нарисованными в фотошопе, сообщает TheNextWeb.
После того как стороны согласились на условия сделки, ее завершающаяся часть была проведена в пятизвездочном отеле в Ницце, куда был приглашен предприниматель. Как, однако, выяснилось, усыпив бдительность южнокорейца, злоумышленники вместо настоящих денег вручили ему напечатанные на принтере купюры номиналом в 500 евро каждая.
Предприниматель, который ведет криптовалютный бизнес в Сингапуре, обратился в полицию, и вскоре одного из аферистов задержали в Каннах. К тому времени он уже успел приобрести часы стоимостью в 100 тыс. евро и роскошный автомобиль. Его сообщник пока находится в бегах.
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