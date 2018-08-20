В США арестовали биткоин-дилера по обвинению в отмывании денег

Офис прокурора Южного округа Калифорнии объявил об аресте Якоба Баррелл-Кампоса, 21-летнего биткоин-дилера. Молодого человека, который предположительно работает в команде разработчиков криптовалютного кошелька Edge (бывший Airbitz), обвиняют в многократном отмывании денег.

«Он был задержан по обвинению в 31 случае отмывания денег, незаконных транзакциях и попытках их скрыть», - отмечают представители прокуроров.

Сообщается, что всего Баррелл-Кампос провел 971 биткоин-транзакцию на общую сумму $750 тысяч. Его клиентами были более 900 человек из США. Он принимал оплату за биткоины как наличными деньгами, так и с помощью переводов на банковский счет или через систему MoneyGram. За свои услуги дилер брал комиссию в 5%.

Суд избрал заключение под стражу без объявления залога в связи с вероятным побегом Баррелла-Кампоса. У обвиняемого три гражданства и он не трудоустроен на территории США.

Отметим, что недавно федеральный судья в Сан-Франциско предложил обвиняемому возможность выхода под залог, выплаченный в биткоинах или в любой другой криптовалюте на его выбор.

25-летний Мартин Маршич с двойным сербско-итальянским гражданством был арестован 8 августа по обвинению во взломе популярной игры Redwood City от Electronic Arts. В четверг он предстал перед федеральным судом Сан-Франциско, где ему были предъявлены обвинения во взломе сети EA и несанкционированном доступе к 25 тысячам пользовательских аккаунтов с целью мошеннчества. Имя к ним доступ, Маршич имел возможность покупать предметы, используемые в игре.

Зачитав обвинения, судья Жаклин Корли согласилась выпустить Маршича до завершения расследования под залог в размере $750 000, который может быть выплачен в «биткоинах или любой другой криптовалюте».

Как отметил помощник окружного прокурора Абрахам Симмонс, несмотря на сомнения, что это первый подобный случай, судья может принять в качестве залога практически любые активы, так как главная задача - обеспечить повторное появление обвиняемого в суде.

Также он высказал убеждение, что если стоимость криптовалюты резко изменится в ту или другую сторону, обе стороны могут подать ходатайство о пересмотре суммы залога.

«Смысл в том, чтобы обеспечить его явку в суд», - сказал Симмонс.

Тем временем прокурор окружного суда Сан-Матео Стив Уогстафф заявил, что ранее не слышал, что какой-то суд отпускал обвиняемого под залог в виде криптовалюты.

«Это новый мир. Я люблю новый мир, - сказал он, добавив, однако, что в суде Сан-Матео криптовалюту вряд ли бы приняли. - Мне слабо в это верится. Я думаю, они принимают только сертифицированные чеки и наличные».

Напомним, ранее полиция британского графства Сюррей отчиталась, что впервые в истории Великобритании реализовала конфискованные у одного из преступников биткоины.