Полиция накрыла в Киеве группу «экстрасенсов», выманивавших у клиентов $40-60 тыс. за «магические ритуалы»

Правоохранители разоблачили в Киеве группу мошенников, которые выманивали у жителей Крыма значительные суммы денег за проведение якобы "магических ритуалов".

Как сообщил в пятницу отдел коммуникации полиции Автономной Республики Крым и Севастополя, полицейские установили, что более двух лет в Киеве действовала созданная четырьмя злоумышленниками мошенническая схема завладения деньгами граждан: под предлогом проведения "магических ритуалов" члены группы от имени победительницы одного из телевизионных проектов обманывали доверчивых клиентов.

"Создав видеоролик с изображением победительницы телевизионного проекта, они демонстрировали его на территории Крыма и стран ближнего зарубежья. По указанным в видео телефонам к мошенникам обращались доверчивые граждане, желая решить свои проблемы со здоровьем и личной жизнью. "Магические ритуалы" стоили от 40 до 60 тыс. долларов США. Когда жертва, не испытывая никакого положительного влияния на свою жизнь, понимала, что ее обманули, и требовала вернуть деньги, аферисты угрожали ей "кармической" расправой", - информирует полиция.

Одна из потерпевших обратилась за помощью в Главное управление Национальной полиции в АР Крым и Севастополе.

На протяжении восьми месяцев крымские правоохранители совместно с Департаментом стратегических разработок Нацполиции документировали преступную деятельность группировки. Необходимое количество доказательств было собрано - и задержали четверых "экстрасенсов".

В Киеве по месту жительства подозреваемых и в арендуемом офисе проведены санкционированные обыски. Следователи обнаружили и изъяли сведения об около сотни потерпевших, данные о получении от них денег, а также инструкции по технике введения людей в заблуждение и запугивание.

Кроме того, во время обысков разоблачено еще одно преступное направление этой группировки по завладению деньгами граждан, проживающих на материковой части Украины. Речь идет о противоправных действиях под видом реализации "биохимических добавок" (так называемых "БАДов").

Злоумышленникам сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.ч. 3 и 4 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. За совершение данного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества. Задержанные взяты под стражу с возможностью внесения залога в сумме 1,5 млн грн каждому.