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Полиция накрыла в Киеве группу «экстрасенсов», выманивавших у клиентов $40-60 тыс. за «магические ритуалы»
22:14 17.08.2018 |
Правоохранители разоблачили в Киеве группу мошенников, которые выманивали у жителей Крыма значительные суммы денег за проведение якобы "магических ритуалов".
Как сообщил в пятницу отдел коммуникации полиции Автономной Республики Крым и Севастополя, полицейские установили, что более двух лет в Киеве действовала созданная четырьмя злоумышленниками мошенническая схема завладения деньгами граждан: под предлогом проведения "магических ритуалов" члены группы от имени победительницы одного из телевизионных проектов обманывали доверчивых клиентов.
"Создав видеоролик с изображением победительницы телевизионного проекта, они демонстрировали его на территории Крыма и стран ближнего зарубежья. По указанным в видео телефонам к мошенникам обращались доверчивые граждане, желая решить свои проблемы со здоровьем и личной жизнью. "Магические ритуалы" стоили от 40 до 60 тыс. долларов США. Когда жертва, не испытывая никакого положительного влияния на свою жизнь, понимала, что ее обманули, и требовала вернуть деньги, аферисты угрожали ей "кармической" расправой", - информирует полиция.
Одна из потерпевших обратилась за помощью в Главное управление Национальной полиции в АР Крым и Севастополе.
На протяжении восьми месяцев крымские правоохранители совместно с Департаментом стратегических разработок Нацполиции документировали преступную деятельность группировки. Необходимое количество доказательств было собрано - и задержали четверых "экстрасенсов".
В Киеве по месту жительства подозреваемых и в арендуемом офисе проведены санкционированные обыски. Следователи обнаружили и изъяли сведения об около сотни потерпевших, данные о получении от них денег, а также инструкции по технике введения людей в заблуждение и запугивание.
Кроме того, во время обысков разоблачено еще одно преступное направление этой группировки по завладению деньгами граждан, проживающих на материковой части Украины. Речь идет о противоправных действиях под видом реализации "биохимических добавок" (так называемых "БАДов").
Злоумышленникам сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.ч. 3 и 4 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. За совершение данного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества. Задержанные взяты под стражу с возможностью внесения залога в сумме 1,5 млн грн каждому.
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