Криптовалютный инвестор требует $224 млн у AT&T за SIM-свопинг

В среду, 14 августа, американский предприниматель и криптовалютный инвестор Майкл Терпин (Michael Terpin) подал в суд на телекоммуникационную компанию AT&T с требованием выплатить ему $224 млн. Терпин обвиняет компанию в мошенничестве и грубой небрежности, ставшей причиной похищения криптовалютных токенов из его персонального кошелька.

Как сообщает Reuters со ссылкой на 69-страничное исковое заявление, 7 января текущего года со счета предпринимателя было незаконно выведено 3 млн цифровых токенов. Как выразился сам Терпин, он стал жертвой «кражи цифровой личности», так как злоумышленникам удалось похитить его учетную запись пользователя мобильного устройства. В то время оператором связи предпринимателя была компания AT&T.

Согласно иску, на момент кражи стоимость 3 млн похищенных токенов составляла $23,8 млн, однако Терпин требует выплаты дополнительных $200 млн в качестве компенсации.

По мнению истца, злоумышленники осуществили так называемый SIM-свопинг - присвоение чужого телефонного номера путем обмана оператора связи. Схема работает следующим образом. Преступники связываются с оператором и, выдавая себя за законного владельца номера, заявляют о потере SIM-карты. Затем они просят привязать номер к имеющейся у них другой SIM-карте. Успешно присвоив номер жертвы, преступники могут сбрасывать пароли от ее учетных записей, в том числе от криптовалютных кошельков.

Помимо прочих, жертвами SIM-свопинга стали несколько криптовалютных инвесторов, участвовавших в конференции Consensus в мае нынешнего года. С помощью данной техники 20-летнему студенту из Бостона удалось похитить у них порядка $1,5 млн.

Джоэл Ортис (Joel Ortiz) был арестован в аэропорту Лос-Анжелеса 12 июля текущего года. Дело против него является первым в истории, возбужденным в связи с похищением криптовалюты с использованием так называемого SIM-свопинга.

Ортису предъявлены обвинения по 28 пунктам, из них 13 в краже личности, 13 во взломе и еще два в хищении в особо крупных размерах. В настоящее время обвиняемый находится в предварительном заключении.