Финансовые новости
- |
- 16.08.18
- |
- 12:34
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Криптовалютный инвестор требует $224 млн у AT&T за SIM-свопинг
11:05 16.08.2018 |
В среду, 14 августа, американский предприниматель и криптовалютный инвестор Майкл Терпин (Michael Terpin) подал в суд на телекоммуникационную компанию AT&T с требованием выплатить ему $224 млн. Терпин обвиняет компанию в мошенничестве и грубой небрежности, ставшей причиной похищения криптовалютных токенов из его персонального кошелька.
Как сообщает Reuters со ссылкой на 69-страничное исковое заявление, 7 января текущего года со счета предпринимателя было незаконно выведено 3 млн цифровых токенов. Как выразился сам Терпин, он стал жертвой «кражи цифровой личности», так как злоумышленникам удалось похитить его учетную запись пользователя мобильного устройства. В то время оператором связи предпринимателя была компания AT&T.
Согласно иску, на момент кражи стоимость 3 млн похищенных токенов составляла $23,8 млн, однако Терпин требует выплаты дополнительных $200 млн в качестве компенсации.
По мнению истца, злоумышленники осуществили так называемый SIM-свопинг - присвоение чужого телефонного номера путем обмана оператора связи. Схема работает следующим образом. Преступники связываются с оператором и, выдавая себя за законного владельца номера, заявляют о потере SIM-карты. Затем они просят привязать номер к имеющейся у них другой SIM-карте. Успешно присвоив номер жертвы, преступники могут сбрасывать пароли от ее учетных записей, в том числе от криптовалютных кошельков.
Помимо прочих, жертвами SIM-свопинга стали несколько криптовалютных инвесторов, участвовавших в конференции Consensus в мае нынешнего года. С помощью данной техники 20-летнему студенту из Бостона удалось похитить у них порядка $1,5 млн.
Джоэл Ортис (Joel Ortiz) был арестован в аэропорту Лос-Анжелеса 12 июля текущего года. Дело против него является первым в истории, возбужденным в связи с похищением криптовалюты с использованием так называемого SIM-свопинга.
Ортису предъявлены обвинения по 28 пунктам, из них 13 в краже личности, 13 во взломе и еще два в хищении в особо крупных размерах. В настоящее время обвиняемый находится в предварительном заключении.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Всемирный банк готовит гарантийную операцию для поддержки реформ в Украине на $800 млн
ТОП-НОВОСТИ
|Доходы украинцев за первый квартал выросли на 32,1% - Госстат
|На сегодняшний день флагманом панических настроений и негативного влияния на курс гривны можно считать наличный рынок
|107 дней ООС: Чего достигла украинская армия на Донбассе
|Где Тимошенко могла найти деньги на масштабную пиар-кампанию
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Криптовалютный инвестор требует $224 млн у AT&T за SIM-свопинг
|Опубликован рейтинг самых прибыльных профессий в США
|Volkswagen полностью переходит на виртуальное моделирование
|Как выжить на работе и остаться счастливым: пять советов
|Samsung создала самовосстанавливающееся олеофобное покрытие для смартфонов
|Обнаружены ещё три уязвимости процессоров Intel
Это интересно
|Хакеры смогли вывести криптовалюту с «неприступного» криптокошелька Макафи
|Google собирает данные о местоположении даже при отключении геолокации
|Почему мы ненавидим электронную почту, но любим мессенджеры
|Xiaomi представила 10-дюймовый планшет Xiaomi Mi Pad 4
|Гибридный Porsche Panamera установил рекорды шести гоночных трасс
|Эксперты научились идентифицировать кодеров по их кодам
|В Великобритании построят первый в мире «автомобильный курорт»