«Обеспеченный затонувшими сокровищами» ICO-проект подозревают в мошенничестве

В офисе южнокорейской компании Shinil Group, которая вышла на ICO с «токенами, обеспеченными сокровищами с затонувшего корабля», прошли обыски. Власти подозревают компанию в мошенничестве, пишет The Korea Herald.

15 июля представители Shinil Group опубликовала фотографии, якобы обнаруженного ими на дне Японского моря крейсера «Дмитрий Донской».

Они сообщили, что на борту крейсера, затонувшего в 1905 году, находится 200 тонн золота стоимостью 130 трлн корейских вон ($116 млрд).

Тогда же филиал Shinil Group в Сингапуре запустил продажу токенов Shinil Gold Coin (SGC), «обеспеченных утонувшими сокровищами». Инвесторам обещали, что до конца 2018 года цена токена поднимется с 200 до 10 тысяч вон.

На следующей пресс-конференции Shinil Group скорректировала стоимость сокровищ до 10 трлн вон, хотя в официальном запросе на проведение исследований морского дна оценочная стоимость сокровищ составляла 1,2 млрд вон.

В то же время еще одна неназванная компания заявила свои права на крейсер, утверждая, что именно она отыскала его первой. С ее стороны была подана жалоба с требованием начать уголовное преследование в отношении Shinil Group, после чего последняя закрылась.

В настоящее время главе Shinil Group запрещено покидать страну, еще один ключевой подозреваемый объявлен в розыск.