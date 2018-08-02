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Три украинца задержаны за кибератаки на компании в США
08:23 02.08.2018 |
Трое граждан Украины задержаны за хакерские атаки на более чем 100 американских компаний и хищение миллионов клиентских данных. Дмитрий Федоров, Федор Гладырь и Андрей Копаков являются членами "изощренной международной группировки киберпреступников Fin7", говорится в сообщении министерства юстиции США, обнародованном в среду, 1 августа.
"Члены Fin7, начиная как минимум с 2015 года, вели изощренную вредоносную операцию, мишенью которой стали более 100 американских компаний в ресторанном, игровом и гостиничном бизнесе. Они взломали тысячи компьютерных систем и украли миллионы данных кредитных и дебетовых карт, которые впоследствии были перепроданы с целью наживы", - указывается в документе.
По сообщению Минюста США, члены Fin7, известной, кроме того, под названиями "Группа Карбанак" и "Навигатор", также атаковала компьютерные сети в Великобритании, Австралии и Франции.
Федоров был задержан в Польше и находится под стражей в ожидании экстрадиции в США. Гладырь был задержан в Дрездене и в настоящее время содержится в СИЗО в американском Сиэтле в ожидании суда. Между тем Копаков находится под стражей в Испании в ожидании экстрадиции в США.
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