В Японии впервые приговорили майнера к тюремному заключению

Японский окружной суд впервые приговорил обвиняемого к реальному тюремному сроку в деле о скрытом майнинге криптовалют. По сообщениям местных СМИ, 24-летний житель города Амагасаки (префектура Хего) без согласия жертв использовал их компьютеры для удаленной добычи виртуальных средств.

По данным источников, мужчина встроил ПО для майнинга криптовалют Coinhive в инструмент, позволяющий использовать так называемые «читы» (незаконно вмешиваться в работу игры, манипулируя определенными параметрами в своих интересах) в online-игре, разместил его в своем блоге и после того, как ничего не подозревающие пользователи загружали программу, приступал к майнингу.

Согласно решению Окружного суда Сэндаи, молодой человек приговорен к лишению свободы сроком на 1 год с отсрочкой наказания на 3 года.

Напомним, ранее в Китае правоохранители арестовали участников хакерской группировки, взломавших более 100 тыс. компьютеров в интернет-кафе в 30 городах страны, для добычи криптовалюты Siacoin.