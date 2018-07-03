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В Японии впервые приговорили майнера к тюремному заключению
18:50 03.07.2018 |
Японский окружной суд впервые приговорил обвиняемого к реальному тюремному сроку в деле о скрытом майнинге криптовалют. По сообщениям местных СМИ, 24-летний житель города Амагасаки (префектура Хего) без согласия жертв использовал их компьютеры для удаленной добычи виртуальных средств.
По данным источников, мужчина встроил ПО для майнинга криптовалют Coinhive в инструмент, позволяющий использовать так называемые «читы» (незаконно вмешиваться в работу игры, манипулируя определенными параметрами в своих интересах) в online-игре, разместил его в своем блоге и после того, как ничего не подозревающие пользователи загружали программу, приступал к майнингу.
Согласно решению Окружного суда Сэндаи, молодой человек приговорен к лишению свободы сроком на 1 год с отсрочкой наказания на 3 года.
Напомним, ранее в Китае правоохранители арестовали участников хакерской группировки, взломавших более 100 тыс. компьютеров в интернет-кафе в 30 городах страны, для добычи криптовалюты Siacoin.
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