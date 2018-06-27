725-сильный Aston Martin DBS Superleggera раскрыли до премьеры

В Сети опубликовали фотографии и полную спецификацию нового спорткупе Aston Martin DBS Superleggera. Новинка, которая составит конкуренцию Ferrari 812 Superfast, получит турбированный 5,2-литровый двигатель V12 мощностью 725 лошадиных сил и 900 Нм крутящего момента.





В основе Aston Martin DBS Superleggera лежит алюминиевая платформа с кузовными панелями из углепластика. Масса суперкара составляет 1700 килограммов, что на 72 килограмма меньше, чем у DB11. Специально для модели инженеры британской марки изменили форму переднего сплиттера и вентиляционных прорезей, что позволило добиться 180 килограммов прижимной силы - больше, чем у любого другого дорожного «Астона».

Двигатель V12, выдающий максимальный момент в диапазоне 1800-5000 оборотов в минуту, сочетается с модернизированной восьмиступенчатой автоматической коробкой передач ZF. С места до 60 миль в час (97 километров в час) DBS Superleggera разгоняется за 3,4 секунды, до 100 миль в час (161 километр в час) - за 6,4 секунды.





В список оснащени суперкара входит механический самоблокирующийся дифференциал, заниженная адаптивная подвеска, высокопоточная выхлопная система с регулируемыми заслонками, карбон-керамические тормозные диски с шестипоршневыми суппортами спереди и четырех сзади.