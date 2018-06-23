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«Криптовалютный» проект Turcoin стамбульской компании Hipper оказался финансовой пирамидой
14:08 23.06.2018 |
Один из создателей монеты Садун Кайя покинул страну, прихватив с собой деньги инвесторов.
Продажи альткоина начались в октябре 2017 года. CEO Hipper Мухаммед Сатироглу и Садун Кайя для продвижения монеты, которую они назвали «национальной криптовалютой Турции», организовывали ивенты для инвесторов с участием местных знаменитостей и дарили дорогие автомобили участникам проекта.
Позже выяснилось, что часть машин так и не попала к инвесторам, и выполняла лишь роль приманки, чтобы привлечь в проект больше людей.
Как в лучших традициях финансовой пирамиды, каждый новый инвестор повышал прибыль человека, пригласившего его в проект. Hipper обещала участникам ежемесячный доход в 250 TRY ($52) на инвестицию в 1500 TRY ($315).
Проект перестал выплачивать дивиденды в начале июня, а один из создателей пирамиды исчез в неизвестном направлении. Мошенник забрал 100 млн турецких лир ($21 млн), полученных от 10 тысяч инвесторов. Однако, по данным некоторых СМИ, сумма ущерба может превышать $212 млн.
Мухаммед Сатироглу, которому принадлежало 49% компании Hipper, заявил, что тоже стал жертвой обмана и не виноват в случившемся.
«Я был всего лишь посредником. У нашей компании нет ни доллара в банке. Все деньги были переведены на счет компании Садуна Кайи на Кипре», - заявил он.
Отметим, рекламу криптовалюты показывали на местном телевидении.
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