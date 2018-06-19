Хакеры взломали более 100 тыс. компьютеров в интернет-кафе Китая

Группа хакеров взломала более 100 тыс. компьютеров в интернет-кафе 30 городов Китая с целью майнинга криптовалюты Siacoin. Таким способом злоумышленникам удалось заработать 5 млн юаней (порядка $800 тыс.).

По данным китайских СМИ, участники группировки предположительно вступили в сговор с местными компаниями, обслуживающими компьютерную технику, которые внедряли разработанный злоумышленниками майнер на компьютеры в интернет-кафе во время стандартного осмотра оборудования. Деньги, полученные от добычи и продажи криптовалюты, делились между хакерами и их сообщниками.

Впервые о проблеме стало известно в июле 2017 года, когда администраторы ряда интернет-кафе в городе Жуйянь стали замечать серьезное снижение производительности своих компьютеров - нагрузка на центральный процессор нередко составляла 70% даже после перезагрузки. При этом счета за электричество пострадавших значительно выросли. Заподозрив неладное, владельцы интернет-кафе обратились в правоохранительные органы.

В июне 2018 года китайские правоохранители арестовали 16 человек по подозрению в причастности к данной схеме.