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Киберполиция накрыла сеть фейковых криптообменников
09:38 18.06.2018 |
Организовання преступная группа опутала всемирную веб-сеть фейками, с помощью которых обманывала граждан, желающих провести операции с криптовалютами, сообщают в киберполиции.
В рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 190 (мошенничество) УК Украины киберполицейские вышли на подозреваемых: жителей города Днепра возрастом от 20 до 26 лет.
аботники киберполиции сейчас проводят исследование всех выявленных псевдо-сайтов для установления суммы нанесенного ущерба.
Мошенническими оказались следующие сайты:
moneycraft/./info
wowex/./online
swapex/./net
myexchanger/./lv
iconvex/./net
likechange/./biz
Перечень сайтов не является исчерпывающим, поэтому киберполиция просит сообщить ей о подобных случаях в Полесское управление киберполиции по адресу: Чернигов, ул. Николая Хвылевого, 2, или по электронной почте.
"Преступная группа состояла из четырех человек. Злоумышленники, обладая специальными знаниями и навыками в области программирования, создали собственную CMS-систему управления контентом сайтов-обменников. Созданные веб-ресурсы имитировали легальную деятельность веб-обменников с разнонаправленной конвертацией криптовалют и получали фиктивные положительные рейтинговые отзывы", - говорится в сообщении Нацполиции.
Работники Полесского и Приднепровского управлений Департамента киберполиции, совместно со следователями полиции Ровенской области, под процессуальным руководством Ровенской местной прокуратуры с привлечением спецподразделения КОРД Днепропетровщины провели санкционированные обыски по месту жительства фигурантов.
Правоохранители изъяли компьютерную технику, флэш-накопители, банковские карты и мобильные телефоны, которые использовали мошенники.
Сейчас трем участникам преступной группы объявлено о подозрении в совершении шести эпизодов мошеннической деятельности.
Изъятую технику направили на экспертизу.
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