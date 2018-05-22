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В Китае арестовали криптовалютных мошенников, которые похитили $47 млн
15:27 21.05.2018 |
Полиция Шэньчжэня арестовала шесть человек, которые присвоили $47 млн, принадлежащие трем тысячам инвесторов из Китая, пишет местное издание Guangdong Daily. Преступники продавали криптовалюту, которая, как они заявляли, была обеспечена чаем.
Компания PEB в январе 2017 г. начала производить токен Pu'er Coin. На сайте проекта сообщается, что покупатели получают контракт, дающий право владения определенным количеством акций Pu'er Tibetan. Мошенники заявляли, что они стоят миллиарды долларов.
Токен можно было менять на площадке Jubi.com, а на сайте quqian.com опубликована информация о том, что, если хранить монету в течение 12 месяцев, можно гарантировано получить 12% дохода. По данным полицейского расследования, компания владела ограниченным количеством подобных акций, но при помощи рекламы в соцсетях и выездных презентаций в дорогих отелях обещала своим инвесторам высокие краткосрочные дивиденды.
Проекту удалось привлечь большое количество пользователей за счет манипуляций с ценой монеты при помощи собственных средств на вторичном рынке. Курс токена в прошлом году вырос в 20 раз.
В апреле фирма получила предупреждение и штраф от китайской Государственной администрации регулирования рынка, которая занимается обеспечением честной и справедливой рыночной конкуренции. Ведомство оштрафовало Pu'er Tibetan на $20 млн за распространение ложной информации о том, что стоимость криптовалюты подкреплена большими запасами тибетского чая.
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