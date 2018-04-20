Суд избрал бывшему заместителю председателя правления государственного "Укргазбанка" меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативной возможностью внесения залога в размере 40 млн грн.

Как сообщает департамент защиты экономики Национальной полиции Украины, соответствующее решение суд принял на заседании в пятницу, 20 апреля.

"13 апреля бывшему заместителю председателя правления банка было поставлено в известность о подозрении по ч.3 ст.27, ч.2 ст.28, ч.2 ст.205 (фиктивное предпринимательство), ч.3 ст.27, ч.5 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладевания им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины", - напомнили в Нацполиции.

Ранее сотрудники департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генеральной прокуратуры Украины и Департамента защиты экономики Национальной полиции Украины разоблачили преступную "схему" по выведению и завладению средств АБ "Укргазбанк". Сейчас устанавливаются все участники преступной "схемы" по разворовыванию средств госбанка.

Как сообщили ранее в Генпрокуратуре, в ходе досудебного расследования было установлено, что в 2008-2010 гг. бывший зампредседателя правления АБ "Укргазбанк" по предварительному сговору с действующим на то время руководителем одной из дирекций АБ "Укргазбанк" организовал схему выведения государственных средств на счета заблаговременно созданного подконтрольного фиктивного предприятия путем предоставления ему кредита па сумму 100 млн грн и с целью дальнейшего завладения указанными средствами.

АБ "Укргазбанк" создан в 1993 году. По состоянию на 1 января 2017 года государство в лице Минфина владело 94,9% его акций.

Согласно данным НБУ, на 1 октября 2017 года Укргазбанк по размеру активов занимал 4-е место (71,079 млрд грн) среди 88 действовавших в стране банков.