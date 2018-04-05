Веган, бодибилдер и борец за права животных - что известно о стрелявшей в офисе YouTube

Подозреваемая в стрельбе в штаб-квартире YouTube в Калифорнии, была возмущена тем, что компания якобы ограничивала доступ пользователей к ее видеороликам на этом канале.

Калифорнийская полиция сообщает, что стрельбу открыла 39-летняя Насиме Агдам родом из Ирана и что сейчас идет расследование причин, толкнувших ее на этот поступок. Она проживала в городе Сан-Диего, ее также называют бодибилдером, художницей и защитницей прав животных.

Как сказал шеф полиции Сан-Бруно Эд Барберини, кроме троих раненых, полиция обнаружила в здании тело Насиме Агдам, которая, судя по всему, покончила с собой.

По словам Барберини, на данный момент у полиции нет никаких причин считать, что Агдам пыталась застрелить кого-то конкретно. "Мы не нашли никаких связей или отношений с потерпевшими", - сказал он.

Барберини добавил, что Агдам проникла в кампус YouTube со стороны парковочной зоны и сейчас следователи пытаются установить, как ей удалось преодолеть внешнюю защиту здания, если таковая существовала в принципе.

Незадолго до инцидента местная полиция проводила тренировку сотрудников штаб-квартиры YouTube на предмет возможной "критической ситуации".

Насколько известно, Агдам была возмущена тем, что YouTube якобы фильтровал ее видеоролики, в результате чего она не могла зарабатывать деньги.

Барберини также сказал, что у полиции нет других подозреваемых, имеющих какую-либо причастность к инциденту. Расследование продолжается, полиция будет изучать социальные сети стрелявшей, принадлежащие ей вещи, а также автомобиль.

Как выяснила полиция, за несколько часов до нападения на здание YouTube Насиме Агдам посещала местный стрелковый тир.

Она на законных основаниях владела полуавтоматическим пистолетом Smith & Wesson калибра 9 мм, из которого она и открыла стрельбу в штаб-квартире YouTube, ранив трех человек.

"Для меня права животных равны правам человека"

У Агдам был свой сайт, а также несколько каналов на YouTube. Она выставляла видео о том, как раскрашивать руки хной, как заниматься физическими упражнениями, а также выступала против жестокого обращения с животными. Сейчас ее каналы недоступны.

В некоторых из своих постов в соцсетях Насиме Агдам писала о самой себе как о героине, выживающей во враждебном мире.

"Я никогда не влюблялась и не выходила замуж. У меня нет физических или психологических болезней. Но я живу на планете, полной несправедливости и болезней", - написала она в "Инстаграме" на фарси.

На ее собственном вебсайте она называла себя "веганом, бодибилдером и защитником прав животных", утверждая, что выступает за "здоровый и гуманный стиль жизни".

В 2009 году газета San Diego Union-Tribune опубликовала статью о Насиме Агдам, рассказав об ее акции протеста против использования на полигонах армии США живых свиней.

"Для меня права животных равны правам человека", - заявила она тогда газете.

В "Твиттере" сейчас широко распространяется видеозапись, в которой Агдам обвиняет YouTube в дискриминации.

Агдам жаловалась, что, несмотря на то что ее видео посмотрели 366 тысяч человек, она заработала за это лишь 10 центов

YouTube закрыл ее аккаунт после инцидента со стрельбой в своей штаб-квартире. Аккаунты подозреваемой в "Фейсбуке" и "Инстаграме" удалены.

На своем личном вебсайте Насиме Агдам обвиняла YouTube в том, что компания пытается ограничить доступ к ее видеозаписям.

"На YouTube, как и на других видеохостингах, нет равных условий для роста. Ваш канал будет расти, только если они этого захотят", - возмущалась она.

Пользователи, размещающие свои видео на портале YouTube, могут получать прибыль от рекламы, но компания может отключать рекламу на каналах по ряду причин. Неясно, произошло ли это с видеоконтентом Агдам.

У Насиме Агдам были каналы на YouTube на английском, турецком и фарси. У одного из каналов под названием Nasime Sabz было 11 тысяч подписчиков и в общей сложности четыре миллиона просмотров.

Но, несмотря на столь обширную аудиторию, Агдам резко критиковала YouTube за то, что компания якобы фильтровала ее контент, что, по ее мнению, снижало посещаемость.

Как сообщалось, во вторник Насиме Агдам вошла во внутренний двор штаб-квартиры YouTube, где расположена столовая, и открыла стрельбу из пистолета.

Очевидцы рассказывали, что слышали до 20 выстрелов.

Сотрудники компании были эвакуированы из здания. На видеотрансляции, которую вели местные телеканалы, было видно, что люди выходят с поднятыми руками и полицейские всех обыскивают.

В штаб-квартире YouTube в Сан-Бруно в Калифорнии работают 1700 человек.

Компания принадлежит Google, и это крупнейший работодатель в этом районе.