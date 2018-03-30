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Хакеры похитили €2 млн у итальянского футбольного клуба Lázio
12:04 30.03.2018 |
Неизвестные хакеры похитили у итальянского футбольного клуба «Лацио» сумму в размере €2 млн, отправленную за трансфер нидерландского защитника Стефана де Врея (Stefan de Vrij). Об этом сообщило издание Il Tempo.
По данным издания, на электронную почту клуба пришло качественно сделанное фишинговое письмо, выглядящее как официальное сообщение от голландского клуба «Фейеноорд».
Администрация «Лацио» отправила денежный перевод по указанным в письме реквизитам, однако деньги так и не достигли получателя. Как выяснилось в ходе расследования, руководству «Фейеноорда» ничего не было известно о данном электронном письме.
Правоохранительным органам удалось отследить платеж. В настоящее время деньги находятся в одном из нидерландских банков. По предварительной версии, преступник может быть гражданином Испании.
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