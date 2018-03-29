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СМИ: хакеры уже отмыли большую часть похищенных у Coincheck $530 млн
18:46 27.03.2018 |
Хакеры, похитившие в конце января 500 млн токенов NEM (XEM) у японской криптовалютной биржи Coincheck, на данный момент смогли отмыть большую часть средств. Об этом сообщает Nikkei со ссылкой данные исследования токийской фирмы L Plus, специализирующейся на кибербезопасности.
По данным издания, анализ записей об онлайн-транзакциях свидетельствует о том, что злоумышленникам удалось отмыть подавляющее большинство токенов с помощью даркнет-каналов. Так, на прошлой неделе баланс портала, занимавшегося продажей похищенных XEM, уже равнялся нулю, заявили представители L Plus. В фирме также отметили, что конкретно эта страница была запущена 7 февраля, а ее оператор предлагал «обменять украденные токены NEM на другие криптовалюты».
Кроме того, по данным L Plus, вскоре после взлома Coincheck 26 января часть похищенных средств была переведена на сторонний электронный кошелек, не связанный с атакой. Также в середине марта фирма обнаружила, что хакеры отмыли на тот момент 200 млн XEM (порядка $90 млн). Тогда специалисты предположили, что большая часть токенов, вероятно, будет продана на даркнет-рынках, где цена может существенно отличаться от средневзвешенной.
В L Plus также добавили, что на прошлой неделе NEM Foundation по неизвестным причинам отключила систему автоматического отслеживания похищенных токенов. Этот шаг, по словам представителя токийской фирмы, значительно ускорил процесс отмывания денег и обмена средств на другие монеты.
Специалисты по кибербезопасности уверены, что сейчас злоумышленники начнут активно выводить в фиат похищенные средства, большая часть которых уже переведена в другие криптовалюты, в том числе биткоин. Предполагается, что для этого хакеры выберут иностранные торговые платформы, которые не столь строго соблюдают нормы AML/KYC.
В отчете L Plus также говорится, что в настоящее время «украденные токены NEM хранятся в виде других монет, разбросанных по нескольким виртуальным кошелькам, на многих из которых содержится по несколько сотен миллионов иен в биткоинах и других криптовалютах».
Напомним, Coincheck, как и было обещано, 12 марта начала выплату компенсаций пострадавшим клиентам по курсу 88,549 иены (около $0,83) за один токен NEM.
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