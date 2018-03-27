Финансовые новости
- |
- 27.03.18
- |
- 13:36
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Арестован украинский хакер, предположительно являющийся лидером киберпреступной группировки Cobalt
11:05 27.03.2018 |
В Испании арестован гражданин Украины, предположительно являющийся руководителем печально известной киберпреступной группировки Carbanak, также известной как Anunak и Cobalt.
Как сообщает Европол, подозреваемый был арестован в испанском городе Аликанте сотрудниками Национальной полиции Испании при участии Европола, ФБР США, правоохранительных органов Республики Беларусь и Тайваня, а также экспертов частной ИБ-компании. По данным Bloomberg, министр внутренних дел Испании назвал подозреваемого Денис К.
Carbanak активна как минимум с 2013 года. С помощью вредоносного ПО Anunak киберпреступники атаковали электронные платежные системы и банки в 40 странах по всему миру. В 2016 году киберпреступники переключились с Anunak на более сложное ПО Carbanak, использовавшееся до 2016 года, а затем вооружились еще более усовершенствованным инструментом, созданным на основе программы для проведения тестов на проникновение Cobalt Strike. С помощью вредоносного ПО злоумышленники заставляли банкоматы выдавать наличные.
Отмывание похищенных средств осуществлялось путем покупки высококлассных автомобилей и недвижимости класса люкс за криптовалюту. Общая сумма ущерба от действий группировки превышает 1 млрд евро (только одна операция приносила хакерам в среднем 1 млн евро).
Денис К осуществлял свою деятельность с территории Испании. Преступник нашел своих подельников через интернет, но вживую они никогда не виделись. Будучи главой группировки, украинец «заработал» порядка 15000 биткойнов (около $120 млн).
Помимо Дениса К, в группировку входили еще три человека, поддерживавшие связь исключительно через интернет. Одновременно с сообщением Европола об аресте в Испании предполагаемого лидера Carbanak Департамент киберполиции Национальной полиции Украины сообщил об установлении личности еще одного участника группировки - 30-летнего жителя Киева. Подозреваемый является участником группировки с 2016 года, а в его обязанности входила разработка и поддержка используемых в атаках эксплоитов. Согласно сообщению киберполиции, ей удалось установить личности остальных участников, которые в настоящее время находятся на территории РФ.
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Корчак подала в отставку с поста главы НАПК
ТОП-НОВОСТИ
|Луценко подозревает партию Медведчука в намерении совершить переворот в Украине
|Луценко подтвердил следственные действия, касающиеся главы САП Холодницкого
|Доллар на межбанке топчется на месте, с минимальными подвижками
|Жилая недвижимость: активный рост
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Samsung и KDDI провели успешные полевые испытания 5G-связи
|Флагманский седан Cadillac CT6 обновился и получил заряженную версию c V8
|Amazon активно обсуждает с банками вопросы разработки специальных банковских счетов для своих клиентов
|Арестован украинский хакер, предположительно являющийся лидером киберпреступной группировки Cobalt
|Twitter вводит запрет на рекламу криптовалют вслед за Google и Facebook
|Функция оплаты товаров и услуг появилась в мессенджере WhatsApp
Это интересно
|Volvo будет собирать машины китайской марки Lynk & Co
|Как научиться влиять на людей
|Складной смартфон Samsung Galaxy X вряд ли появится на рынке в обозримом будущем
|Двухдверный Мерседес C-класса превратили в гибрид с 1,5-литровым мотором
|Автомобили Ford научатся отслеживать свободные парковки
|Разработчики игр дополненной реальности получили доступ к картам Google Maps для создания виртуальных миров
|Учёные нашли способ радикально снизить вредные выбросы дизельных моторов