Финансовые новости
- |
- 12.03.18
- |
- 08:35
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Самый презираемый бизнесмен в США получил семь лет тюрьмы
12:58 11.03.2018 |
Суд в Бруклине в пятницу приговорил к семи годам тюрьмы бизнесмена Мартина Шкрели за финансовые махинации и обман инвесторов.
34-летний мужчина расплакался во время объявления приговора. В прошлом году присяжные признали Шкрели виновным в отправке фальшивых отчетов инвесторам. Он делал это, пытаясь скрыть огромные финансовые потери двух хедж-фондов, которыми управлял.
Имя бывшего менеджера хедж-фонда попало в заголовки газет в 2015 году, после того как принадлежавшая Шкрели компания Turing Pharmaceuticals взвинтила цену на препарат дараприм на 5000%.
Лекарство используется при терапии ВИЧ и СПИДа. Оно лечит токсоплазмоз - паразитарное заболевание, которое особенно опасно для людей с ослабленным иммунитетом.
Turing Pharmaceuticals подняла цены на лекарство с 13,5 за таблетку до 750 долларов, что сделало лечение недоступным для многих пациентов.
Решение о резком повышении стоимости не было нарушением закона или даже беспрецедентным случаем в США, однако оно превратило Шкрели в своеобразный символ жадности фармацевтических компаний и принесло ему прозвище "самого презираемого бизнесмена" в США. Дело о мошенничестве не было связано с продажей дараприма.
После того как в августе прошлого года присяжные признали Шкрели виновным, его отпустили под залог до объявления приговора.
Однако спустя месяц он предложил своим подписчикам в социальных сетях пять тысяч долларов, если они принесут ему прядь волос бывшего кандидата в президенты США Хиллари Клинтон, которая активно критиковала бизнесмена во время своей кампании.
Судья сочла это доказательством того, что Шкрели может представлять опасность, и отменила решение о залоге, и Шкрели ждал приговора уже в заключении.
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|НАТО отнесло Украину к числу стран-аспирантов, признав ее стремление стать членом Альянса
ТОП-НОВОСТИ
|Повод для Путина. Как оружие Рубана может быть связано с российскими выборами
|Короткая рабочая неделя завершилась новым обвалом доллара
|Инфляция в Украине в феврале замедлилась до 0,9% - Госстат
|Каких солдат удачи хотят легализовать однопартийцы Авакова
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
|Агент по переводам наличным – кто он и зачем?
Чтобы оценить масштаб и востребованность платежных операций физлиц достаточно обратиться к официальной статистике: по данным Национального банка Украины, за 9 месяцев 2017 года вне банковских касс было принято переводов наличными в общей сумме 265,5 млрд.
В РУБРИКЕ
|В Китае строят самый высокий горизонтальный небоскреб
|Самый презираемый бизнесмен в США получил семь лет тюрьмы
|Станут ли летающие автомобили реальностью?
|В Женеве раскрыли первый серийный летающий автомобиль
|Можно ли будет заряжать электромобиль за 10 минут?
|Coca-Cola впервые за 125 лет выпустит алкогольный напиток
Это интересно
|Audi привезла в Женеву почти серийный электрокроссовер
|Вирусы-майнеры научились устранять конкурентов
|Какие смартфоны заражены Android-троянами на этапе производства?
|Инвестиции в украинские IT-компании выросли втрое - исследование
|SpaceX осуществила 50-й запуск Falcon 9
|Зафиксирована новая рекордная DDoS-атака мощностью 1,7 ТБ/с
|ESET: криптовалютные мошенники переходят на Android