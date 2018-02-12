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Россиянин обманул спецслужбы США, продав несуществующее кибероружие
09:12 12.02.2018 |
После нескольких месяцев секретных переговоров сотрудники американских разведывательных служб заплатили 100 тысяч долларов некоему россиянину, пообещавшему вернуть им похищенное при кибератаке на Агентство национальной безопасности (АНБ) США секретное кибероружие, пишет The New York Times со ссылкой на источники в американской и европейской разведке.
Первоначально за свои услуги россиянин потребовал 1 миллион долларов, первую часть этой суммы в размере 100 тысяч долларов ему передали в сентябре в одном из отелей Берлина.
Россиянин также предложил им продать материал, компрометирующий президента США Дональда Трампа. Сотрудники разведслужб заявили ему, что им не нужен компромат на президента.
В итоге никакого кибероружия россиянин не вернул, ограничившись "непроверенной и, возможно, сфабрикованной" информацией об американском президенте и его окружении.
После этого сотрудники разведслужб отказались от дальнейшего общения с ним, поскольку опасались огласки этой операции, которая могла бы привести к кризису в Вашингтоне. Кроме того, они выразили опасения, что эта операция была спланирована российскими спецслужбами с целью внести раздор в американское правительство.
ЦРУ никак не прокомментировало эти данные, АНБ ограничилось ответом, что "все сотрудники организации пожизненно обязаны защищать секретную информацию".
В 2016 году группа хакеров украла некоторые вредоносные программы АНБ, которые использовались для проникновения в электронные устройства и сети в разных странах. В 2017 году их программный код выложили в интернете. Хакеры использовали его для создания вирусов.
Как писала The New York Times, для АНБ кража имела "катастрофические последствия" и его специалисты пытались любой ценой вернуть кибероружие.
Кибероружие - программное обеспечение или оборудование, предназначенные для нанесения ущерба в киберпространстве.
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