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Хакеры попытались продать похищенную с биржи Coincheck криптовалюту на шести криптобиржах
08:06 31.01.2018 |
Стоящие за взломом японской биржи цифровых валют Coincheck хакеры попытались продать похищенную криптовалюту NEM. Об этом Reuters рассказал вице-президент фонда NEM Джефф Макдональд.
По его словам, украденная криптовалюта находится на неопознанной учетной записи, с которой пытались продать цифровую валюту на шести криптобиржах. В настоящий момент сотрудники NEM устанавливают местонахождение человека, использующего данную учетную запись, и связываются с биржами криптовалют, на которых он пытался продать цифровую валюту.
По данным Coincheck, хакеры 26 января украли криптовалюту у 260 тыс. пользователей. Биржа пообещала выплатить им компенсации по ставке 88,549 йен ($81) за каждую монету. По данным биржи, взломщики похитили 523 млн монет.
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