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Объем хищений в Украине с использованием социнженерии и интернета в 2017 г. удвоился
18:26 30.01.2018 |
Общая сумма похищенных средств путем использования приемов социальной инженерии или через интернет-мошенничество в Украине в 2017 году возрос почти вдвое - до 669,63 млн грн, сообщила заместитель директора украинской межбанковской ассоциации членов платежных систем "ЕМА" Олеся Данильченко.
"Мы видим, что больше всего мошеннических операций связанно с использованием интернет-расчетов и социальной инженерии: во втором полугодии 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года доля таких операций возросла до 69% с 55% общего количества мошеннических операций с банковскими карточками. При этом общий доход мошенников, полученный в результате таких операций, в 2017 году возрос до 669,63 млн грн с 339,13 млн грн в 2016 году", - сказала она во время пресс-конференции в Киеве во вторник.
О.Данильченко уточнила, что к операциям с использованием социальной инженерии относятся все методы получения информации от держателей платежных карточек. Такие операции обычно начинаются с голосового звонка на мобильный или из СМС-сообщения, например, о блокировке карточки или каком-либо выигрыше.
По ее словам, к этой группе также относятся фиктивные продавцы, которые публикуют в интернете сообщения о предоставлении тех или иных услуг или продаже несуществующих товаров и после получения предоплаты исчезают.
"Общее количество таких операций в 2017 году, по сравнению с 2016 годом, хотя и не изменилось, потери от одной такой операции возросли. То есть, мошенники стали находить более изощренные подходы к собственникам карточек, чтобы получить от них необходимые данные", - отметила А.Данильченко.
Говоря о мошенничестве в интернете, по ее словам в это группу относятся действия по получению данных клиентов путем создания фиктивных сайтов, якобы предоставляющих услуги по перечислению средств или пополнению мобильного счета.
"Сумма потерь от мошенничества в интернете сокращается, в то же время количество таких операций остается неизменным", - сказала она.
Всего, по данным А.Данильченко, средняя сумма мошеннических операций с использованием социальной инженерии в 2017 году возросла до 2,543 тыс. с 1,403 тыс. в 2016 году, тогда как с интерент-мошенничеством сократилась до 145 грн с 345 грн.
Существенную долю в общем количестве мошеннических операций с банковскими карточками занимает также банкоматное мошенничество. К таким действиям относится установление специальных накладок на отверстия по выдаче денег, считывающих устройств на кардридер, и других устройств для фиксации данных собственников карточек. При этом такие устройства не перестают совершенствоваться.
"Обычно PIN-код к банковской карточке получается с помощью устанавливаемой на банкомате миниатюрной видеокамеры, которые в последнее время стали почти незаметными. Единственный способ защитить себя - прикрыть набираемый PIN-код рукой", - отметила А.Данильченко.
По словам директора ассоциации Александра Карпова, количество мошеннических операций с банковскими карточками заметно возросло после внесенных в 2012 году изменений в уголовное законодательство Украины: если раньше за подобное преступление было предусмотрено лишение свободы, то с 2012 года - просто штраф.
Он добавил, что в 2017 году в Верховную Раду были поданы два законопроекта - №5361 и 5361-д (оба - "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно перечисления средств" - ИФ), которые предусматривают изменение ответственности за такое преступление. Тем не менее, законопроекты не получили достаточной поддержки парламентариев.
"В этом году, я надеюсь, будет рассмотрен законопроект №7270 ("О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно перечисления средств" - ИФ), который, как и предыдущие два, предусматривает усовершенствование уголовного законодательства. В первую очередь, речь идет о том, что за карточные преступления должно быть предусмотрено лишение свободы от одного года, не говоря уже о том, что в некоторых странах предусмотрено лишение свободы на 25 лет", - сказал А.Карпов.
По его словам, принятие соответствующих законодательных изменений особенно актуально после принятия Кабинетом министров Украины постановления "Об утверждении требований к субъектам хозяйствования по приему электронных платежных средств в оплату за проданные ими товары (предоставленные услуги)", которое обязывает всех продавцов товаров и поставщиков услуг предоставлять клиентам возможность розничных безналичных расчетов.
Вместе с тем, директор департамента платежных систем и инновационного развития Национального банка Украины (НБУ) заверил, что безналичные платежи, несмотря на наличие мошеннических операций, намного безопаснее и комфортнее, чем традиционный способ расчета - оплата наличными.
"В 2017 году доля мошеннических операций по отношению ко всем операциям с карточками, составила 0,0077%, или 77 грн, на 1 млн грн, потраченных с помощью карточки. В 2016 году эта цифра была 0,01%. Средний чек в мошенничестве подрос до 2100 грн с более 1900 грн, но по количеству операций их доля составляет 0,025%, то есть на 1 млн операций, около 25 - мошеннические", - констатировал он.
Как сообщалось, доля безналичных платежей в Украине к концу сентября 2017 года возросла до 39,27% с 38,13% по состоянию на конец июня. Всего в июле-сентябре было проведено 592 млн безналичных операций на 215,802 млрд грн. При этом 51,4% операций (на 67,98 млрд грн) составили расчеты в торговых сетях, 40,1% (на 84,07 млрд грн) - операции в интернете, 5,8% (на 57,76 млрд грн) - перечисления с карточки на карточку и 1,6% (на 5,98 млрд грн) - операции в устройствах самообслуживания.
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