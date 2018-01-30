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В США зафиксированы первые атаки jackpotting на банкоматы
12:38 30.01.2018 |
Одни из крупнейших в мире производителей банкоматов Diebold Nixdorf и NCR предупредили своих клиентов в США о недавних атаках jackpotting, в ходе которых путем модификации в электронике злоумышленники заставляли банкоматы несанкционированно выдавать наличные. Производителям стало известно о проблеме от Секретной службы США 26 января. Ранее атаки jackpotting на территории страны не фиксировались и предположительно «перекочевали» в США из Мексики.
В ходе атаки злоумышленники открывают верхнюю панель банкоматов Diebold Opteva и заменяют оригинальный жесткий диск своим собственным с неавторизованным образом ПО банкомата. Для того чтобы новый диск работал, преступники сначала должны сбросить все подключения. Этот процесс весьма сложный и продолжительный и требует нажатия и удерживания кнопки, расположенной в закрытой сейфовой части банкомата. Для исследования содержимого сейфа злоумышленники используют промышленный эндоскоп. Обнаружив нужную кнопку, они нажимают на нее с помощью раскладного прибора.
По словам журналиста Брайана Кребса, преступники используют в атаках новую версию вредоносного ПО Ploutus.D. Установив в банкомате новый жесткий диск, злоумышленники связываются с другими членами группировки, которые удаленно захватывают контроль над скомпрометированной машиной и заставляют ее выдавать наличные. Как сообщил Кребс, в предыдущих атаках с использованием Ploutus банкомат мог выдавать по 40 банкнот за один раз каждые 23 секунды.
Уязвимыми к атакам являются все модели Diebold Nixdorf Opteva с фронтальной загрузкой банкнот. Модели Opteva с задней загрузкой также могут быть подвержены атакам, однако в таком случае злоумышленникам придется гораздо труднее.
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