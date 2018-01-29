В Великобритании совершено вооруженное ограбление биткоин-трейдера

Четверо вооруженных злоумышленников в масках ворвались в дом криптовалютного трейдера в графстве Оксфордшир в Англии и, угрожая убийством, заставили его перевести им крупную сумму в биткоинах. Об этом пишет Express.

Сообщается, что ограбление произошло на прошлой неделе в городе Маулсфорд. Неизвестные проникли в дом трейдера ранним утром, связали его супругу, а находившегося в коляске малолетнего ребенка выставили за дверь.

Точная сумма похищенной криптовалюты не называется, но, как пишет издание, речь идет о целом «состоянии».

Несмотря на все усилия полиции по розыску злоумышленников, включая поднятие в воздух вертолета, обнаружить их местонахождение до сих пор не удалось.

Тем не менее, как считают представители аналитического агентства Explain The Market, грабителям будет непросто обналичить похищенные биткоины.

«Скорее всего, эти преступники решили воспользоваться нынешней популярностью биткоина. Но, в зависимости от того, сколько они украли, эти монеты можно сравнить с обладанием редкой картиной. Обменять большие суммы на традиционные деньги и не привлечь к себе внимание им будет очень сложно», - сказал представитель агентства.

По данным правоохранительных органов, это первое ограбление в Великобритании такого рода.