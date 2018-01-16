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Мошенники продают несуществующую криптовалюту Telegram
12:32 15.01.2018 |
Неизвестные мошенники распространяют письма от имени создателей блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON) с предложением купить еще несуществующую криптовалюту под названием Gram. Об этом сообщило издание «Код Дурова».
Как следует из письма, с 1 февраля 2018 года компания Telegram якобы запустит свою собственную криптовалюту по цене $0.15 за 1 Gram. Жертвам предлагается зарегистрироваться на сайте или присоединиться к Telegram-каналу проекта, после чего они смогут купить несуществующие токены. При этом сумма минимальной транзакции составляет 50 тыс. Gram ($5 тыс.).
Сайт злоумышленников выполнен в характерном для Telegram стиле и содержит настоящий White Paper системы TON, опубликованный ранее в Сети.
По данным сервиса регистрации доменных имен, мошеннический сайт зарегистрирован 6 января 2018 года, а его владельцы сохраняют анонимность.
В январе 2018 года стало известно о планах компании Telegram запустить собственную блокчейн-систему под названием Telegram Open Network (TON). В настоящее время неизвестно, когда именно система начнет работу, поскольку официальных заявлений Telegram на этот счет не поступало.
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