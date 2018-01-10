Глава порностартапа скрылся с деньгами после ICO

Руководитель ориентированного на индустрию развлечений для взрослых стартапа Fantasy Market Джонатан Лукас внезапно пропал со всеми деньгами, которые проект привлек за время проведения токенсейла. По предварительным данным, сумма может превышать $4 млн.

Четыре инвестора ICO Fantasy Market сообщили, что CEO стартапа скрылся с деньгами после ICO и не возвращает их, несмотря на многочисленные запросы. Точная сумма, которую удалось собрать проекту, неизвестна: на протяжении осени звучали цифры от $2 млн до примерно $4,4 млн. Самого Лукаса пока официально ни в чем не подозревают, но разгневанные инвесторы уже грозятся идти в полицию и ФБР.

Также вкладчиков не устроил факт, что возврат средств идет в криптовалюте, но по курсу доллара на тот момент, когда инвестиции были перечислены. С прошлого года курсы основных криптовалют успели серьезно вырасти, и люди получают меньше биткоинов и эфира, чем они переводили.

Джонатан Лукас, создатель проекта Fantasy Market и криптовалюты FMtoken, намеревался привлечь до $25 млн в прошлом году согласно официальным документам. Сколько он привлек денег на самом деле, неизвестно. В ноябре в разговоре с журналистами Лукас сообщил, что ему удалось собрать меньше $2 млн, однако еще в сентябре в личных беседах от заявлял, что до $5 млн ему не хватает всего 13%.

Предполагалось, что FMtoken будет использоваться в качестве средства оплаты за просмотр потокового порновидео в реальном времени.

На сайте компании Лукас разместил сообщение, в котором попросил инвесторов связаться с ним по поводу возмещения средств в ближайшие 90 дней. "Недавно я написал, что сообщу о происходящем в полицию и ФБР, - сообщил один из инвесторов. -

В течение нескольких часов они вернули мне средства, которые я вложил в сентябре, но с того момента курс биткоина вырос больше чем в 3 раза. Эти деньги они мне не выплатили, таким образом, по сути, обокрав меня на серьезную сумму".

Другой инвестор предположил, что Лукас активно торгует на биржах криптовалют, по всей видимости, используя для этого присвоенные деньги инвесторов.

Сам Лукас неоднократно заверял инвесторов в том, что FMtoken не является спамом. "Я не занимаюсь обманом, иначе я не использовал бы реальное имя в этом проекте", - написал Лукас 14 ноября.

Отметим, что это далеко не первый подобный случай в сфере ICO. Наиболее показательным примером является проект Tezos, инвесторы которого вложили $232 млн, но по сей день не получили причитающиеся им токены.